كشف غموض مقتل صياد في كفر الشيخ

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة صياد داخل قارب، حيث تبين أن اثنين من أقاربه وراء ارتكاب الواقعة بسبب طلق نارى خطأ بكفر الشيخ، وأمكن ضبطهما.



مديرية أمن كفر الشيخ

تلقى مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا بعثور صياد، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ على جثة نجله داخل قارب صيد بدائرة المركز، وأن المجنى عليه خرج للصيد برفقة (شخصي، مقيمان بدائرة المركز) ولم يعودا حتى الآن.



العثور على جثة

وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بها إثر طلق نارى، وكذلك ما قرره خال أحد الشخصين المذكورين بتلقيه اتصال تليفونى من نجل شقيقته أخبره خلاله أنه حال عبثه بسلاح نارى خاص به خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ فأحدثت إصابة المجنى عليه وأودت بحياته.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ عن إختباء المتهمان داخل إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف أحدهما أنه أثناء عبثه ببندقية خرطوش خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ أصابت المجنى عليه فأودت بحياته، فقاما بترك الجثة داخل القارب وأبلغ خاله بالواقعة ولاذا بالهرب.

كما أرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "بندقية خرطوش" وسلاح أخر "بندقية آلية " وبمواجهة المتهم الآخر أيد ما قرره المتهم الأول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد. ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.