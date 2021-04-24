بولندا تسجل 9505 حالات إصابة جديدة بكورونا

بولندا تسجل 9505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة البولندية اليوم السبت، 9 آلاف و505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة إلى مليونين و751 ألفا و627 حالة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكر راديو بولندا - أنه تم تسجيل أيضًا 513 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس؛ ليصبح إجمالي أعداد الوفيات 65 ألفا و220 حالة، فيما تعافت 20 ألفا و670 حالة من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي أعداد المتعافين إلى مليونين و401 ألف و457 حالة.

أعلنت وزارة الصحة البولندية أمس الجمعة، أنه تم توزيع 9 ملايين و806 آلاف و966 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى الآن.

وقالت الوزارة- حسبما ذكر راديو "بولندا"- إنه من بين إجمالي عدد الجرعات تم توزيع 296 ألفًا و926 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، مشيرة إلى أن أكثر من 7 ملايين و300 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح فيما تلقى نحو مليونين و500 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح بالفعل.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن بولندا تتطلع إلى فتح باب التسجيل للحصول على لقاح مضاد لكورونا أمام جميع المواطنين البالغين بحلول العاشر من مايو المقبل.

واعتبارًا من الإثنين الماضي، يمكن لجميع المواطنين من مواليد عام 1968 وما قبله التسجيل للحصول على اللقاح.

وكانت الحكومة قد حددت هدفا بأن يحصل جميع البالغين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا بحلول نهاية أغسطس.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي جنوب غربي بولندا :"نأمل بشكل متزايد أن يحدث هذا حتى قبل ذلك، ولكن الأمر يعتمد على عدد اللقاحات القادمة إلى بولندا".

شهدت بولندا، التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، إعطاء 8.85 مليون جرعة لقاح لكورونا، وتلقى ما يقرب من 2.29 مليون شخص جرعتين من اللقاح.

كما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن بولندا تتعرض لأسوأ موجة من فيروس كورونا، ربما تدفع نظامها الصحي إلى حافة الهاوية، في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بالوباء، وزيادة معدلات دخول المصابين إلى المستشفيات.