إعدام 2 طن دواجن فاسدة فى القاهرة

قررت النيابة العامة إعدام 2 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك، تم ضبطها في مخزن بالقاهرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وتمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 1.88 طن "مقطعات دواجن وفيليه دواجن بدون بيانات يشتبه في عدم صلاحيتها لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود وزارة الداخلية

وفي سياق منفصل تمكنت جهود وزارة الداخلية، في مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط عدد 5 شركات ومصنع بدون ترخيص بنطاق مديريتى أمن الجيزة والقليوبية.. بمضبوطات بلغت (122.104 طن - 294592 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون ترخيص وبدون بيانات وبدون تسجيل علامة تجارية ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وأثمرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط (3 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية).. بمضبوطات بلغت (15000 كمامة- 7 أطنان مخلفات بلاستيك- 67.3 طن مواد كيماوية "مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

ونجحت الجهود في مجال التفتيش البيئي في ضبط (20) منشأة صناعية (عدم "الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وجود شهادات صحية، ارتداء العاملين مهمات الوقاية، توفير وسائل الحماية المدنية، سجل بيئى"- التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة- انبعاث غبار وأتربة كثيفة) بنطاق مديرية أمن الدقهلية بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وتمكنت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية من ضبط (71) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد.. بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط (97) قضية (تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانونى "حماية نهر النيل - حماية منافع الرى والصرف" بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (17) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.