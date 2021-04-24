مقتل 6 أشخاص فى هجمات مسلحة بالعاصمة الأفغانية كابول

ذكرت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما وقُتل أربعة من أفراد قوات الأمن في هجمات نفذتها عناصر مسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة كابول.

وأكدت الشرطة - وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - اغتيال موظف حكومي على يد مسلحين مجهولين في منطقة ريسكفور مساء أمس في الحادث الأول، موضحة أن التحقيق يجرى لمعرفة الدافع وراء الهجوم.

وأشارت إلى اغتيال محاضر بمعهد التعليم العالي عندما كان في طريقه إلى الجامعة، ووقع الحادث في منطقة الشرطة الرابعة في العاصمة كابول صباح اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة لوسائل الإعلام أن هجومًا آخر وقع في منطقة باجمان بالعاصمة أسفر عن مقتل 4 من أفراد قوات الأمن صباح السبت.

وقال فردواوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابول إن السلطات تحقق في جميع الحوادث التي وقعت في العاصمة.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه عمليات القتل المستهدف في كابول ومناطقها.

وأكدت الشرطة مقتل امرأة على أيدى مسلحين مجهولين في منطقة إنجيل بإقليم هيرات الليلة الماضية، قائلة إن الدافع وراء الهجوم غير معروف حتى الآن.

وفي سياق متصل، فقد أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 31 مسلحًا من حركة طالبان، وإصابة 13 آخرين، خلال غارة جوية في إقليم نانجرهار بأفغانستان.



وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار، فى تصريح لوكالة أنباء بختار الأفغانية اليوم السبت، إنه من بين قتلى طالبان أحد قادتها ويدعى الملا أحمد.



وذكرت تقارير أن عناصر حركة طالبان شاركت في أنشطة إرهابية ولذلك استهدفتها القوات الجوية.



ولم تعلق طالبان بعد في هذا الصدد.



من ناحية أخرى، أعلن مسئولون أفغان اليوم السبت، مقتل 7 مدنيين على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية إثر انفجار قنبلتين تم وضعهما على الطريق بولايتى "غزني" و"قندهار".



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة قندهار جمال باركزاي أن 4 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 3 آخرون إثر استهداف انفجار سيارتهم في منطقة "قبرستان" ببلدة "أرغنداب" الواقعة بولاية قندهار مساء أمس الجمعة .



وأكد مكتب حاكم ولاية غزني، في بيان رسمي، مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 3 آخرين إثر انفجار قنبلة في المنطقة رقم 3 بالولاية اليوم السبت، متهمًا حركة "طالبان" الإرهابية بتنفيذ العمل الإرهابي.



ولم تصدر حركة طالبان أي تعليق على الحادثين.



يذكر أن الانفجارين يأتيان في ظل تصاعد وتيرة أعمال العنف في أفغانستان رغم كل الجهود المبذولة لإرساء السلام في البلاد، حيث أوضحت إحصاءات أعدتها القناة أن 44 مدنيًا و81 فردًا من قوات الأمن لقوا حتفهم في حوادث إرهابية واشتباكات مع طالبان منذ بداية شهر رمضان الكريم.