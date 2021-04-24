رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تعاطفه تجاه أزمة كورونا بالهند

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، عن تعاطفه تجاه معاناة الشعب الهندي الذي يحارب موجة عنيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال خان، في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية: "أريد أن أعرب عن تضامني مع الشعب الهندي الذي يحارب موجة عنيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)".

وأضاف خان أن الشعب الباكستاني يصلي من أجل الشعب الهندي، وأي شخص في العالم يعاني من جائحة فيروس كورونا، متمنيا لهم الشفاء العاجل، قائلا: "علينا مواجهة هذا التحدي العالمي الذي يواجه الانسانية معا" .

يذكر أن الهند تعد ثاني أسوأ دولة تضررا من الفيروس، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 16.6 مليون إصابة بكوفيد- 19، وقد أرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبب في نقص حاد في الأكسجين والأسرّة الشاغرة والأدوية.

وأطلقت مستشفيات الهند مناشدات عاجلة للحصول على الأكسجين، أمس الجمعة، مع تفاقم أزمة كوفيد في البلاد إلى مستويات مروعة، فيما أعلنت اليابان حال الطوارئ في طوكيو، قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد استضافتها الألعاب الأوليمبية.

ويضغط تفشي كوفيد- 19 بشكل كبير على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب السيطرة على الوباء الذي أودى بأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وأُرجعت الموجة التي تشهدها الهند إلى نسخة متحورة جديدة للفيروس تعد "طفرة مزدوجة"، وسماح الحكومة بالتجمّعات الكبيرة التي تحوّلت إلى مناسبات شهدت انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وسجّلت البلاد، أمس الجمعة، أكثر من 330 ألف إصابة جديدة و2000 وفاة خلال يوم واحد، بينما دقّت المنشآت الصحية ناقوس الخطر حيال نقص إمدادات الأكسجين للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفّس.

وكتب أحد أكبر المستشفيات الخاصة في نيودلهي على تويتر: "نداء استغاثة.. هناك إمدادات أكسجين لأقل من ساعة في مستشفى ماكس سمارت وماكس ساكيت".

وأضاف: "يحتاج أكثر من 700 مريض تم استقبالهم إلى مساعدة فورية".

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة إمدادات الأكسجين ومدى توافر الأدوية الأساسية.

وتفاقمت المأساة مع مصرع 13 مصابا بكوفيد في بومباي، إثر اندلاع حريق في المستشفى حيث كانوا يتلقون العلاج، في آخر حلقة ضمن سلسلة الحرائق التي تشهدها منشآت الهند الصحية.