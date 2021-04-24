السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تعاطفه تجاه أزمة كورونا بالهند

عمران خان
عمران خان

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، عن تعاطفه تجاه معاناة الشعب الهندي الذي يحارب موجة عنيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال خان، في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية: "أريد أن أعرب عن تضامني مع الشعب الهندي الذي يحارب موجة عنيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)".

وأضاف خان أن الشعب الباكستاني يصلي من أجل الشعب الهندي، وأي شخص في العالم يعاني من جائحة فيروس كورونا، متمنيا لهم الشفاء العاجل، قائلا: "علينا مواجهة هذا التحدي العالمي الذي يواجه الانسانية معا" .

يذكر أن الهند تعد ثاني أسوأ دولة تضررا من الفيروس، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 16.6 مليون إصابة بكوفيد- 19، وقد أرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبب في نقص حاد في الأكسجين والأسرّة الشاغرة والأدوية.

وأطلقت مستشفيات الهند مناشدات عاجلة للحصول على الأكسجين، أمس الجمعة، مع تفاقم أزمة كوفيد في البلاد إلى مستويات مروعة، فيما أعلنت اليابان حال الطوارئ في طوكيو، قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد استضافتها الألعاب الأوليمبية.

ويضغط تفشي كوفيد- 19 بشكل كبير على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب السيطرة على الوباء الذي أودى بأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وأُرجعت الموجة التي تشهدها الهند إلى نسخة متحورة جديدة للفيروس تعد "طفرة مزدوجة"، وسماح الحكومة بالتجمّعات الكبيرة التي تحوّلت إلى مناسبات شهدت انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وسجّلت البلاد، أمس الجمعة، أكثر من 330 ألف إصابة جديدة و2000 وفاة خلال يوم واحد، بينما دقّت المنشآت الصحية ناقوس الخطر حيال نقص إمدادات الأكسجين للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفّس.

وكتب أحد أكبر المستشفيات الخاصة في نيودلهي على تويتر: "نداء استغاثة.. هناك إمدادات أكسجين لأقل من ساعة في مستشفى ماكس سمارت وماكس ساكيت".

وأضاف: "يحتاج أكثر من 700 مريض تم استقبالهم إلى مساعدة فورية".

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة إمدادات الأكسجين ومدى توافر الأدوية الأساسية.

وتفاقمت المأساة مع مصرع 13 مصابا بكوفيد في بومباي، إثر اندلاع حريق في المستشفى حيث كانوا يتلقون العلاج، في آخر حلقة ضمن سلسلة الحرائق التي تشهدها منشآت الهند الصحية.

رئيس الوزراء الباكستاني الشعب الهندي الهند كورونا باكستان

الأكثر قراءة

«تاج الدين»: مستعدون للموجة الثالثة من كورونا

حكم نهائي تاريخي: إلغاء قرار مرسى بإعفاء الجماعات الإرهابية بأحداث 25 يناير من العقاب

محمد الباز: مأذون «هجمة مرتدة» فضح سعد الدين إبراهيم

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 24-4-2021 فى مصر

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

المدارس تستعد لـ«امتحانات أبريل».. و«التعليم» تشدد على الإجراءات الاحترازية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس

اعتداء جديد للاحتلال على المقدسيين.. والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس