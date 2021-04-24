محافظ الفيوم يوجه بعقد ندوات لتوعية المزارعين بنظم الري الحديث
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة آليات تطبيق نظم الري الحديثة، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ خالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم، والأستاذ علاء المواردي مستشار البنك الزراعي بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم، استعرض خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال في مبادرة تطبيق نظم الري الحديثة بمختلف أنحاء المحافظة، لافتاً إلى أنه تم البدء بالأراضي الزراعية الواقعة فى نهايات الترع والأبحر لحل مشكلة نقص مياه الري بها، حيث بدأ البنك في تمويل نظم الري الحديثة الشهر الماضي، لافتا إلى التعاقد مع عدد من المستفيدين والمزارعين بمبالغ تخطت الـ5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 280 فداناً وتحويلها إلي نظم الري الحديثة من إجمالي 355 فداناً تم التعاقد عليها حتي الآن.
وأضاف، أن البنك الزراعي يُقدم حوافز وميزات للمزارعين، للمبادرة فى تحويل نظم ري أراضيهم لنظام الري الحديث، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للفدان الواحد للتحويل لنظام الري بالتنقيط، أو 20 ألف جنيه للتحويل لنظام الري بالرش، علي أن يتم السداد على 5 سنوات بفائدة مدعمة تبلغ نحو 5 % بشكل متناقص، لافتاً إلي أن البنك له 51 فرع بمختلف أنحاء المحافظة، موجهاً الدعوة لجميع المزارعين الراغبين في الاستفادة من تطبيق مبادرة الري الحديث، التوجه لأقرب فرع للتقديم والحصول عل القروض الميسرة.
وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، وكيلي وزارتي الزراعة والري بضرورة عقد ندوات إرشادية للفلاحين وصغار المزارعين، بمشاركة مسئولي روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، لتعريفهم بفوائد نظم الري الحديثة من زيادة الإنتاج وجودته وتوفير المياه.
وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللقاء تناول دراسة استغلال مشروع شركة الفيوم الوطنية للأمن الغذائي بمدينة طامية على مساحة 14 فداناً للإنتاج الحيواني و150 فدان للمزرعة النباتية، وفي هذا الشأن وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريتي الزراعة والطب البيطري، وكلية الزراعة بجامعة الفيوم، والبنك الزراعي بالفيوم، لبحث إمكانية التوسع في تربية وتسمين رؤوس الماشية بالمزرعة.
كما وجه المحافظ بعقد ندوات توعوية لشباب الخريجين الراغبين في إقامة مشروعات لتسمين الماشية وكافة الفئات المستهدفة، يشارك فيها كبار مربي الماشية بالمحافظة وعناصر مجتمعية مؤثرة، لتوعيتهم بالطرق السليمة لتربية وتسمين الماشية، والإعلان عن مبادرة لتوفير 200 فرصة عمل للشباب وصقل خبراتهم من خلال إتاحة فرص تدريبية لهم، والاستفادة من تمويل البنك الزراعي في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة، وذلك تحت رعاية المحافظة.