محافظ الفيوم يوجه بعقد ندوات لتوعية المزارعين بنظم الري الحديث

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة آليات تطبيق نظم الري الحديثة، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ خالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم، والأستاذ علاء المواردي مستشار البنك الزراعي بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم، استعرض خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال في مبادرة تطبيق نظم الري الحديثة بمختلف أنحاء المحافظة، لافتاً إلى أنه تم البدء بالأراضي الزراعية الواقعة فى نهايات الترع والأبحر لحل مشكلة نقص مياه الري بها، حيث بدأ البنك في تمويل نظم الري الحديثة الشهر الماضي، لافتا إلى التعاقد مع عدد من المستفيدين والمزارعين بمبالغ تخطت الـ5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 280 فداناً وتحويلها إلي نظم الري الحديثة من إجمالي 355 فداناً تم التعاقد عليها حتي الآن.

وأضاف، أن البنك الزراعي يُقدم حوافز وميزات للمزارعين، للمبادرة فى تحويل نظم ري أراضيهم لنظام الري الحديث، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للفدان الواحد للتحويل لنظام الري بالتنقيط، أو 20 ألف جنيه للتحويل لنظام الري بالرش، علي أن يتم السداد على 5 سنوات بفائدة مدعمة تبلغ نحو 5 % بشكل متناقص، لافتاً إلي أن البنك له 51 فرع بمختلف أنحاء المحافظة، موجهاً الدعوة لجميع المزارعين الراغبين في الاستفادة من تطبيق مبادرة الري الحديث، التوجه لأقرب فرع للتقديم والحصول عل القروض الميسرة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، وكيلي وزارتي الزراعة والري بضرورة عقد ندوات إرشادية للفلاحين وصغار المزارعين، بمشاركة مسئولي روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، لتعريفهم بفوائد نظم الري الحديثة من زيادة الإنتاج وجودته وتوفير المياه.

وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللقاء تناول دراسة استغلال مشروع شركة الفيوم الوطنية للأمن الغذائي بمدينة طامية على مساحة 14 فداناً للإنتاج الحيواني و150 فدان للمزرعة النباتية، وفي هذا الشأن وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريتي الزراعة والطب البيطري، وكلية الزراعة بجامعة الفيوم، والبنك الزراعي بالفيوم، لبحث إمكانية التوسع في تربية وتسمين رؤوس الماشية بالمزرعة.

كما وجه المحافظ بعقد ندوات توعوية لشباب الخريجين الراغبين في إقامة مشروعات لتسمين الماشية وكافة الفئات المستهدفة، يشارك فيها كبار مربي الماشية بالمحافظة وعناصر مجتمعية مؤثرة، لتوعيتهم بالطرق السليمة لتربية وتسمين الماشية، والإعلان عن مبادرة لتوفير 200 فرصة عمل للشباب وصقل خبراتهم من خلال إتاحة فرص تدريبية لهم، والاستفادة من تمويل البنك الزراعي في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة، وذلك تحت رعاية المحافظة.