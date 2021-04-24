توريد 21774 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، لافتا أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأضاف الهابط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات معالى السيد المحافظ؛ حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية الموسم فى 20/4/2021 وحتى صباح اليوم السبت 24 /4/2021 ( 21774 طن و 319 كجم).

وأوضح الهابط، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، اللواء شريف باسيلي، إن الشركة تسلمت ما يقارب الـ 50 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح شهر أبريل الجاري، حيث سجلت محافظات الوجه القبلي معدلات توريد عالية، خاصة وأن هناك محافظات بدأت التوريد مبكرا.

وأضاف باسيلي، أن دخول محافظات الوجه البحري موسم التوريد متأخرة جاء بسبب عوامل الطقس هناك وعدم نضوج المحصول بشكل كامل، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، نضج المحصول في كافة المحافظات، وبالتالي فجميع المحافظات دخلت موسم توريد القمح.