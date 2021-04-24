مصرع وزير النقل الأرجنتينى فى حادث مرورى

مصرع وزير النقل الأرجنتينى ماريو ميونى فى حادث مرورى

قالت الحكومة الأرجنتينية إن وزير النقل ماريو ميونى (56 عامًا)، توفى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، فى حادث مرورى على بعد 110 كيلومترات غربى العاصمة بوينس أيرس، بحسب "الشرق بلومبرج".

ووقع الحادث بينما كان ميونى يقود سيارته بمفرده إلى مدينته جونين، أثناء هبوب عاصفة، ونشرت محطة "إف.إم فال" المحلية لقطات مصورة، لرجال إطفاء أثناء تعاملهم مع السيارة المنقلبة.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز فى بيان "بوفاته تفقد الأرجنتين سياسيًا نزيهًا ومحنكًا، لا يكل ولا يمل، ومسئولًا يُقتدى به".

وحاليًا تعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حيث وصفت وزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيزوتي، الأربعاء الماضي، موجة فيروس "كورونا" التي تواجهها بلادها في الوقت الحالي بأنها "أسوأ لحظة" للوباء منذ ظهوره.

كما حذرت وزيرة الصحة الأرجنتينية، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن نظام الرعاية الصحية في بلادها معرض للخطر خاصة في المنطقة الحضرية المحيطة بالعاصمة بوينس آيرس وهو ما أجبر الحكومة على تقييد الحركة وتعليق الأنشطة الداخلية.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تقترب فيه حالات الوفاة من 60 ألف شخص وسط موجة ثانية حادة أجبرت البلاد على إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيل 29 ألفًا و 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و743 ألفًا و620 حالة منذ بداية تفشي الوباء على مستوي البلاد.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، الأربعاء الماضي، بأنه تم تسجيل 316 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 59 ألفًا و 792 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 800 ألفًا و329 شخصًا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو فيروس (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.