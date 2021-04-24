30721 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان والأرجنتين

سجلت السلطات الصحية وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في كازاخستان والأرجنتين ما يقرب من 30721 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية .

كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم ، تسجيل 2837 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء “كازين فورم” الكازاخية، أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 303 آلاف و570 حالة بعد تسجيل الحالات الجديدة اليوم.. مشيرة إلى تعافى 2585 شخصا؛ ليصل بذلك عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي إلى 259 ألفا و863 حالة.

الأرجنتين

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 27 ألفا و884 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و824 ألفا و652 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم - بأنه تم تسجيل 556 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 61 ألفا و176 حالة.. مشيرة إلى أنه تم توزيع 6 ملايين و693 ألفا و438 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في جميع أرجاء الأرجنتين.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم السبت، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، الي 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 الفا و 333 حالة، واخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليون و072 ألفا و 819 حالة .

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.