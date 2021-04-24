السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لامسهما تحت تهديد السلاح.. تفاصيل إحالة عامل تحرش بمراهقين للمحاكمة

تحرش
تحرش

كشف قرار إحالة موظف متهم بالتحرش بمراهقين بمنطقة مصر الجديدة، أن المتهم هدد المجني عليهم بسلاح أبيض حتى يتمكن من ملامسة مناطق العورة لديهم.

وتبين من تحقيقات نيابة شرق القاهرة قيام المتهم "ع. ا" 55  سنة، عامل بإحدى شركات الكيماويات، بالتعدي على الطفلين "م.ع، م.ف" حال كونهما طفلان في عمر السادسة عشر ولم يبلغ الثمانية عشر عاما بأن قام بلمس مناطق العورة عندهما عنوة أثناء المرور في الشارع ليلا تحت تهديد السلاح مستخدما سلاحا أبيض "مطواة"، فتمكن بتلك الوسيلة بث الخوف في أنفسهم وشل مقاومتهم وأن يفعل ما يريد وسيطر عليهم وبعد ذلك فر هاربا.

وبتحرير محضر بالواقعة، تأكدت التحريات من صحة الواقعة وأن المتهم دائم التحرش بالأطفال والنساء في الطريق العام، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات، التي قضت بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم. 

الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال 

وفي سياق منفصل، كانت قررت النيابة العامة في وقت سابق عرض طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال في عيادته بمنطقة الدقي على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى ممارسته الشذوذ من عدمه، ومن المقرر قيام أحد الأطباء الشرعيين بفحص المتهم في إحدى العيادات المتخصصة داخل مصلحة الطب الشرعي، تمهيدا لإعداد تقرير بنتيجة الكشف وإرساله إلى النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة التحفظ على هاتف الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته بالدقي، وتم تحريزه وإرساله إلى مصلحة المساعدات الفنية لفحصه وتفريغ محتوياته، وعرضه على خبير بالإذاعة والتليفزيون لفحصها، وطالبت النيابة تفريغ مقاطع الفيديو التي قام المتهم بالاحتفاظ بها وتسجيلها لابتزاز زبائنه.

وأوضحت تحقيقات النيابة في واقعة الطبيب المتحرش بالرجال، أن المتهم مارس الشذوذ مع أحد زبائنه لمدة 3 سنوات داخل عيادة الأسنان الخاصة به في الدقي، ونجح في تثبيت كاميرات داخل عيادته وصور تلك الممارسات بالفيديو وقت مباشرته عمله داخل العيادة.

الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال إحالة موظف متهم بالتحرش بمراهقين مصر الجديدة

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