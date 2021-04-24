إندونيسيا تعلن انتهاء احتياطيات الأكسجين فى غواصتها المفقودة

أعلن الجيش الإندونيسي عن انقضاء احتياطيات الأكسجين فى غواصته التي فقد الاتصال بها الأربعاء الماضى، خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي.

وأكد قائد أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارغونو، اليوم السبت، أن احتياطيات الأكسجين المطلوبة لإبقاء طاقم الغواصة المفقودة المؤلف من 53 بحارا على قيد الحياة انقضى فى الساعة الثالثة تقريبا من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلى (أى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش).

وأفاد موقع Detik المحلى بأن رجال الإنقاذ المشاركين فى عملية البحث رصدوا ترددات كهرومغناطيسية على عمق 50- 100 متر قد تكون الغواصة المفقودة KRI Nanggala-402 مصدرا لها.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان البحرية الإندونيسية إن البحارة على متن غواصة إندونيسية مفقودة لديهم ما يكفي من الأكسجين حتى السبت، بينما قال قائدها العسكري إن السفينة بحالة جيدة وجاهزة للمعركة.

وأعلنت إندونيسيا بوقت سابق عن اختفاء الغواصة KRI Nanggala-402 التي يبلغ عمرها 44 عاما أثناء قيامها بتدريبات شمال جزيرة بالي، فيما أفادت وسائل إعلام بأن 53 شخصا موجودون على متن الغواصة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإندونيسية إن عملية بحث جوي عن الغواصة عثرت على تسرب نفطي بالقرب من موقع غوص سابق.

وقال البيان إن الجيش نشر سفينتين تابعتين للبحرية بقدرة "سونار" (تقنية انتشار الصوت وتستخدم عادة في البحر لاكتشاف ما تحت الماء) للمساعدة في البحث عن الغواصة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة أحمد رياض٬ في مؤتمر صحفي: "إننا ننشر 21 سفينة حربية من بينها الغواصة كيه آر آي ألوجورو".

وأضاف أن السفن الحربية تدعمها عدة سفن مدنية، إحداها مجهزة بتقنية السونار للكشف عن الأجسام تحت الماء ومركبات تعمل بالتحكم عن بُعد.

وقال إن سنغافورة وماليزيا وأستراليا والهند والولايات المتحدة سترسل أيضا سفن إنقاذ وطائرات لدعم عمليات البحث.

وأوضحت البحرية، يوم الخميس الماضي، أن الأكسجين الموجود على متن الغواصة قد يستمر حتى وقت مبكر من يوم السبت.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارجونو: "إنه في حال حدوث عطل كهربائي، يمكن أن يستمر مخزون الأكسجين لمدة 72 ساعة تقريبا".

وأضاف: "يمكن أن يستمر حتى الساعة 3 من صباح يوم السبت، ونأمل في أن نتمكن من العثور عليها قبل نفاد مخزون الأكسجين".