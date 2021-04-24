المدارس تستعد لـ«امتحانات أبريل».. و«التعليم» تشدد على الإجراءات الاحترازية

تبدأ بعد غد الاثنين

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لعقد امتحان شهر أبريل لصفوف النقل، المقرر إجراؤها بداية من يوم 26 الشهر الجاري، وحتى نهاية الأسبوع، للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، والصفين الأول والثاني الثانوي.

وشددت الوزارة على أن الامتحانات تعقد مجمعة بنظام الاختيار من المتعدد، كما حدث فى امتحانات شهر مارس للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على أن يكون الامتحان ساعتين لكل صف دراسي، وفقاً للجدول الموضوع.

كما شددت الوزارة على مديريات والإدارات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء تأدية امتحان شهر أبريل المجمع لطلاب النقل، فى إطار الحرص على صحة الطلاب ومكافحة العدوى، مع تفعيل غرف العزل فى المدارس، حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد في موعدها، كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأكد الوزير أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد كما أعلن فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وحذر شوقي من بعض المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل فى موعدها، قائلا: "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيسبوك وصفحتى".