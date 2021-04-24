بانجو وسط القطن.. المشدد 10 سنوات لفلاح زرع المخدرات في حقله بالمنصورة

عاقبت محكمة جنايات المنصورة فلاح بالسجن المشدد 10 سنوات لزراعته أشجار من البانجو وسط نبات القطن في الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح و عضوية المستشارين فاروق محمد فخري و محمد سليمان سمره و رامي منصور عباس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "سامح.ح.ا"، 41 سنة، فلاح، من مركز شربين بالدقهلية زرع نبات البانجو بقطعة أرض زراعية استأجرها.

وأشارت التحريات إلى أن معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القضية رقم ۸۳۰۹ لسنة ۲۰۲۰ جنایات شربین والمقيدة برقم ۱۰۲۰ لسنة ۲۰۲۰ کلی شمالي المنصورة توصلت بعد فترة من مراقبة المتهم ورصد تحركاته إلى قيامه بزراعة نبات البانجو المخدر بأرضه الزراعية والمستأجرة من موظف بالمعاش بقصد الإتجار وتم إلقاء القبض عليه واصطحابه للأرض الزراعية والتي عثر بها على كمية من شجيرات نبات البانجو المخدر وبمواجهته اعترف بزراعة المخدرات.

وأضافت التحريات بان المتهم هو المستأجر الفعلي للأرض الزراعية ويقوم بزراعتها منذ خمس سنوات ومنزرعة عشوائية وبطريقة احترافية وسط نبات القطن لإخفائها قاصدا عن ذلك زراعة المواد المخدرة والاتجارفيها عقب حصادها

استمعت النيابة لاقوال مالك الأرض محل الواقعة والذي انه قام بتأجيرها للمتهم منذ خمس سنوات وأن المتهم هو القائم بزراعتها وفي سيطرته الكاملة ولا يعلم بزراعتها بنبات البانجو

.انتقلت النيابة العامة لمعاينة قطعة الارض وعثر بها على 25 شجيرة كاملة الإنبات لنبات البانجو المخدر وهو ما اثبته تقرير المعمل الكيماوي.

وبتداول القضية بعدة جلسات اصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم ووكانت عاقبت محكمة جنايات المنصورة صاحب مصنع بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ١٠٠ الف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة حيث تم ضبطه وبحوزته ١٧ طربة حشيش.