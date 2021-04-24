السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد.. شروط وخطوات الإضافة الالكترونية

أرشيفية
أرشيفية

يسارع الكثير من المواطنين حاليا بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد الذي أصبح في الآونة الأخيرة أحد أكثر الكلمات البحثية خاصة عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفعيل إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية من الفئات الأكثر احتياجا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على السلع الغذائية المدعمة من خلال البطاقة التموينية.


رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد

حرصا على وصول الدعم التمويني للسلع الغذائية للفئات الأكثر احتياجا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة الأفراد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك ضمن خطة الحكومة التي وضعتها حديثا بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا للتخفيف عنهم حدة التعاملات اليومية خاصة في ظل انتشار وباء عالمي مثل كورونا المستجد كوفيد 19.


خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا

يمكن للفئات الأكثر احتياجا من المطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات والمنح الاستثنائية من وزارة التضامن الاجتماعي إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من القائمة الرئيسية

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، ...)

كتابة مكتب البقال التمويني التابع له البطاقة التموينية

كتابة رقم البطاقة التموينية

كتابة بيانات الراغبين في إضافتهم البطاقة التموينية كاملة
( الاسم، الرقم القومي، ...)

اختيار صلة القرابة بين صاحب البطاقة التموينية والمراد ضمه للمنظومة التموينية

تحميل كافة المستندات التي تثبت كافة البيانات المسجلة مسبقا

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شروط إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية

يجب على الراغبين في إضافة أبناؤهم للبطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر لتنزيل المواليد أن تتوافر فيهم الشروط التالية:-

أن يكون صاحب البطاقة التموينية مستحقا للدعم.

أن يكون صاحب البطاقة التموينية من الفئات الأكثر احتياجا وهم الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1500 جنيه.

إضافة أفراد جدد بحد أدنى 4 أفراد فقط للبطاقة التموينية.

يمكن إضافة الزوجة المحرومة من الدعم لبطاقة الزوج التموينية بنفس شروط إضافة الأبناء.

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