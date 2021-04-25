الحلو على السفرة.. خطوات طريقة عمل عيش السرايا في رمضان

تعتبر وجبة الإفطار فى رمضان من الوجبات المهمة على مدار الشهر الكريم، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن، إضافة إلى طعمها الشهي خاصة الحلويات الشرقية وأبرزها عيش السرايا الذي يعد من الحلوى التي يعشقها الكبار والصغار على السواء، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة.

تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة تحضير عيش السرايا لعزومات رمضان، بخطوات سهلة وبسيطة:

•• طريقة تحضير عيش السرايا

المكوّنات

كوبان من الحليب السائل كامل الدسم.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

علبة من القشطة بحجم 250 جراماً.

كوب من السكر، ويمكن الزيادة أو التقليل من الكميّة حسب الرغبة.

كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.

باكيت واحد من خبز توست.

كوب من الصنوبر المحمّص للتزيين.

كوب من اللوز المحمّص للتزيين.

كوب من الفستق المطحون

للتزيين. كوب من مربّى زهر الليمون.

•• طريقة تحضير عيش السرايا

سخّني كوب الحليب، وأضيفي إليه النشا المحلول بالكوب الآخر من الحليب البارد، ثمّ أضيفي علبة واحد من القشطة مع التحريك المستمر إلى أن يغلي الخليط المكوّن من الحليب والقشطة والنشا.

اتركي الخليط على نار هادئة مدّة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر حتى يصبح ذا قوام ليّن ومتماسك، ثم اتركي مخلوط القشطة جانباً لاستخدامه في الخطوة الأخيرة.

سخّني السكر على نار هادئة إلى أن يذوب السكر، ويصبح لونه مائلاً إلى اللون الذهبيّ، ثمّ أضيفي إليه السكر الذهبيّ، والماء، وملعقة عصير الليمون بشكل تدريجي.

اتركي الخليط المكوّن من السكر والماء وعصير الليمون يغلي، ثمّ أضيفي ماء الزهر والورد إليه، ثمّ احتفظي بالخليط الذي حضرتِه؛ بحيث يبقى دافئاً.

قطّعي الحواف البنيّة من خبز التوست، ثمّ أحضري صينيّة، وضعي فيها التوست على نار هادئة، ثمّ ضعي الشراب المكوّن من السكر وماء الزهر وعصير الليمون فوق شرائح التوست الموجودة في الصينيّة، مع الضغط عليها قليلاً إلى أن يتشبّع التوست بالشراب.

عيش السرايا بالنسكافيه المكوّنات كيس من شرائح التوست.

5 ملاعق كبيرة من النشا. علبة قشطة أو أكثر حسب الكمية المحضّرة. ملعقة كبيرة من النسكافيه. ملعقتان من العسل. كوب من السكر. ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.

مكسرات للتزيين. كوبان من الحليب السائل.

•• طريقة التحضير

حمّصي الخبز بالفرن حتى يتغيّر لونه، يصبح ذهبي اللون.

ابدئي بترتيب شرائح التوست في الصينيّة أو بايركس. ضعي القطر فوق الشرائح كي تتشرّبه تماماً.

ضعي القشطة، والنسكافة، والعسل، والسكر، وماء الزهر، الحليب المذاب فيه النشا جيداً في قدر على النار، واخلطيها جيّداً.

اسكبي الخليط فوق التوست وزيّنيه بالمكسرات المحمصة.

عيش السرايا بالسميد المكونات الطبقة الأولى كوب من السكر. كوبان من الماء.

كوب من السميد.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطبقة الثانية ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

كوب ونصف من حليب السائل. ملعقة صغيرة من جيلاتين مذابة في ربع كوب ماء المغلي.

علبة من القشطة.

ربع كوب من الفستق الحلبي المبشور.

ربع كوب من السكر. طريقة التحضير الطبقة الأولى ضعى السكر على نار هادئة حتى يتكرمل لكن احذري ألا يحترق، أضيفى إليه الماء بحذر وأبعدي المزيج قليلاً عن النار حتى لا يفور، ثم أعيدية على النار.

اخلطي السميد مع ماء الورد، وحركي المزيج جيداً وبسرعة حتى لا يحترق ثم اتركيه على النار هادئة مع التحريك المستمر حتى يثقل.

اسكبى المزيج فى صينية أو جاط بايركس كطبقة أولى وضعي الصينية في الثلاجة حتى تجمد.

الطبقة الثانية ضعي النشا مع السكر والحليب السائل على نار خفيفة حتى تغلي المكونات، ثم أزيلي القدر عن النار.

أضيفي القشطة للمزيج وحركي جيداً حتى يتماسك الخليط. أضيفي الفستق والجيلاتين المذاب وحركي المزيج جيداً.

ضعى المزيج المغلي على الطبقة الأولى، وضعيها فى الثلاجة مرة أخرى لعدة ساعات حتى تتماسك. زيني عيش السرايا بالفستق المطحون، قدميها.