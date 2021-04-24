استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج

أفادت صحيفة التيلجراف البريطانية بأن المبعوث الخاص لبريطانيا لمنطقة الخليح إدوارد ليستر سيستقيل من منصبه ويترك الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن إدوارد ليستر واجه تزايدا في التدقيق من الصحافة بشأن عمله في القطاع الخاص.

وعين ليستر مبعوثا خاصا للخليج في فبراير كما عين كبيرا للموظفين لفترة مؤقتة قبل شغله هذا المنصب.

وأصدر مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قرارا في شهر فبراير الماضى بتعيين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا جديدا لمنطقة الخليج.

وقال جونسون انذاك إن "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية، يسعدني أن أرسل اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا هناك".

وتابع جونسون "يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق الوظائف وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج".

من جانب اخر، وفى أول زياراته الخارجية، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيسافر ، إلى بريطانيا ومن ثم بلجيكا، في يونيو القادم.

وقال البيت الأبيض فى بيان له إن رحلة بايدن الأولى ستسلط الضوء على الالتزام باستعادة تحالفات الولايات المتحدة، وتنشيط العلاقات مع الدول عبر الأطلسي، والتعاون بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على المصالح الأميركية حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، وفقا لوكالة فرانس برس.

ومن المرتقب أن يشارك بايدن في فعاليات قمة مجموعة السبع "G7" والتي ستستضيفها بريطانيا، خلال الفترة الواقعة ما بين 11 و13 يونيو.

ومن المتوقع أن يركز بايدن خلال قمة المجموعة على التزام بلاده بالتعددية، والعمل على تعزيز أولويات السياسات الأمريكية بشأن الصحة العامة، بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي والتغير المناخي، بين ملفات عدة يحملها.

ويخطط بايدن لعقد اجتماعات ثنائية على هامش القمة مع قادة الدول السبع، بما فيهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وسيغادر بايدن بريطانيا نحو بلجيكا، يوم 14 يونيو المقبل، للمشاركة في قمة لحلف الناتو، ستكون الأولى له مع هذا التحالف منذ توليه الرئاسة.