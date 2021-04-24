69114 إصابات جديدة بكورونا في البرازيل والصين

خلال 24 ساعة

سجلت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية و وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في البرازيل والصين 69114 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

البرازيل

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 69 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البرازيل؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 14 مليونا و237 ألفا و78 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم - بأنه تم تسجيل 2914 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 386 ألفا و416 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في البرازيل بلغ 9 ملايين و683 ألفا و990 شخصا.

الصين

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90575 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 9 جاءت بواقع 3 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في كل من جيانغسو وقوانغدونغ وتشونغتشينغ وسيتشوان ويوننان وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5577 حالة غادر منها 5320 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85634 شخصا، وتم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 324 حالة، 313 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11727 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1090 إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11325 مريضا في هونج كونج، 49 مريضا في ماكاو، و1044 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.