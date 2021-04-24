في رمضان.. 10 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم دون دواء

إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم فقد تكون قلقًا بشأن تناول الأدوية خاصة في نهار رمضان، لكن من الممكن أن تستغل شهر رمضان في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بعدد من الطرق دون اللجوء إلى الأدوية.

وبحسب موقع “mayoclinic” نرصد فيما يلي 10 تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لخفض ضغط الدم.

1. تفقد الوزن الزائد

غالبًا ما يزداد ضغط الدم مع زيادة الوزن، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أيضًا إلى اضطراب التنفس أثناء النوم (توقف التنفس أثناء النوم) مما يزيد من ضغط الدم لديك، يمكن أن تستغل شهر رمضان في فقدان وزنك.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم خلال نهار شهر رمضان فقد تساعدك علي تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

3. تناول نظام غذائي صحي

يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي خلال شهر رمضان غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول إلى خفض ضغط الدم

4. تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

حتى التخفيض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم بدون دواء

5. الإقلاع عن التدخين

كل سيجارة تدخنها تزيد من ضغط الدم لعدة دقائق بعد الانتهاء، يساعد التوقف عن التدخين ضغط الدم على العودة إلى طبيعته، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحتك العامة، ويعتبر شهر رمضان فرصه للإقلاع عن التدخين.

6. قلل من الكافيين

يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم حتى 10 ملم زئبق لدى الأشخاص الذين نادرًا ما يستهلكونه، لكن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يعانون من تأثير ضئيل أو معدوم على ضغط الدم.

7. قلل من توترك

يمكن أن يساهم الإجهاد العرضي أيضًا في ارتفاع ضغط الدم إذا كنت تتفاعل مع الإجهاد عن طريق تناول طعام غير صحي أو شرب الكحول أو التدخين.

8. قم بمراقبة ضغط الدم في المنزل واستشر طبيبك بانتظام

يمكن أن تساعدك المراقبة المنزلية في مراقبة ضغط الدم لديك ، والتأكد من أن تغييرات نمط حياتك تعمل بشكل جيد، وتنبيهك أنت وطبيبك إلى المضاعفات الصحية المحتملة.

9. احصل على الدعم

يمكن أن تساعد العائلة والأصدقاء الداعمون في تحسين صحتك، قد يشجعونك على الاعتناء بنفسك، أو نقلك إلى عيادة الطبيب أو الشروع في برنامج تمرين معك للحفاظ على انخفاض ضغط الدم.