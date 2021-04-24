الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفا عنيفا على قطاع غزة.. وإصابة 3 فلسطينين

عقب ليلة دامية من المواجهات، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم السبت، بعدد من الصواريخ، مواقعا وأراض في عدد من المناطق في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية قصفا بثلاثة صواريخ موقعا وأرضا زراعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وألحقت دمارا وخرابا فيهما، وفقا لوكالة “وفا” الفلسطينية.

كما قصفت قوات الاحتلال موقعا آخر بصاروخين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتضرر ممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

كما قصفت بثلاثة صاروخين على الأقل موقعا وأرضا زراعية قرب مطار غزة المدمر شرق مدينة رفح وموقعا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف، فيما تسبب القصف بأضرار للموقعين.

وفجر اليوم، أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قصفت مدفعيتها مواقع على مقربة من الشريط الحدودي شرق غزة.

وأفادت وكالة “وفا” الفلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محيط موقع ملكة أطلقت ثلاث قذائف صوب موقعين شرق منطقة جحر الديك وحي الزيتون، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مخيم البريج وسط القطاع، وموقعا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت أضرارا فيهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

جدير بالذكر أن مختلف مناطق قطاع غزة شهدت مسيرات احتجاجية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، احتجاحا على انتهاكات الاحتلال السافرة بحق المقدسيين والمسجد الاقصى المبارك.

وفى طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد فواز أبو دواس، وليث معمر دراغمة، أثناء مرورهما على حاجز حزما العسكري، في طريق عودتهما من مدينة القدس إلى طوباس.