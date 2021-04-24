1110 إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية وقيرغيزستان

سجلت ذكرت مكافحة الأمراض والوقاية منها والسلطات الصحية 1110 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) و 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في كوريا الجنوبية وقيرغيزستان.

كوريا الجنوبية

ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه تم تسجيل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 118 ألفا و243 حالة.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1812 حالة.

قيرغيزستان

كما أعلنت السلطات الصحية في قيرغيزستان، اليوم ، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء “آكي برس” القيرغيزية، أن العدد الإجمالي للمصابين في قيرغيزستان ارتفع بعد تسجيل الحالات الجديدة إلى 93 ألفا و603 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أيضا خمس حالات وفاة؛ ليصل بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة إلى 1578 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 87 ألفا و880 شخصا، وذلك بعد تعافي 163 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم السبت، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و 333 حالة، وسجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و 819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.