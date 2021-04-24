واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في القدس.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - "نشعر بقلق عميق حيال تصاعد العنف في القدس".. مضيفا "ندعو إلى الهدوء والوحدة ونحث السلطات على ضمان سلامة الجميع في القدس وأمنهم وحقوقهم".

واشتعلت المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في القدس، مساء أمس الجمعة، عقب إصابة أكثر من 100 فلسطيني وعشرين شرطياً إسرائيلياً بجروح في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات في المدينة المقدّسة.

واندلعت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي نشرت تعزيزات أمنية ضخمة في ضواحي البلدة القديمة في أعقاب الاشتباكات التي دارت في الليلة السابقة.

وفي سياق متصل بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا جونساليس لايا، مستجدات الأوضاع في فلسطين وتحديدا ما تتعرض له مدينة القدس الشرقية من حصار، وإجراءات قمعية تنتهك الحقوق الأساسية للمقدسيين.

واستعرض المالكي مع نظيرته الإسبانية خلال لقائهما في مدريد، في ختام جولته الأوروبية - خطورة تلك الاعتداءات التي رافقتها اعتداءات من قبل المستوطنين، والمنظمات اليهودية العنصرية التي كانت تنادي بالموت للعرب، مطالبا بتوفير الحماية للمقدسيين بشكل خاص وبقية الفلسطينيين القاطنين الضفة الغربية بشكل عام.

وأشار إلى المخاطر المحدقة بالعملية الانتخابية نتيجة للتصرفات غير المسؤولة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين والمدينة المقدسة لمنع إجراء الانتخابات فيها، داعيا المجتمع الدولي التدخل لصالح الانتخابات الفلسطينية، وفي ضمان عدم تعطيلها أو التدخل فيها من قبل دولة الاحتلال.