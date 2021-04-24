اعتداء جديد للاحتلال على المقدسيين.. والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون

واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، أمس الجمعة، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث استمر هجوم الاحتلال على المواطنين في مدينة القدس وبلدتها القديمة، وقام بقمع مسيرات انطلقت في مختلف المحافظات دعماً وإسناداً للمقدسيين، كما اقتحم المستوطنون أراضي زراعية شرق الخليل واقتلعوا أشجار زيتون في بلدة حارس.

إصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال على المقدسيين

أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين اعتدوا على المصلين في محيط البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

واعتدت شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة ومكبات المياه العادمة على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.

وخلال ذلك، اعتقل الشاب أحمد النتشة من ساحة باب العامود وتم اقتياده إلى مركز التحقيق التابع لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين.

وفي الطور، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية من البلدة لـ"وفا"، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عند مفرق الطور من البلدة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى المقاصد، خلال مواجهات في المكان، فيما أصيب العشرات بحالات الاختناق.

وفي العيسوية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال هاجموا عدد من الشبان في العيسوية، وأطلقوا وابلا من القنابل الغازية والصوتية صوبهم.

وبعد انقضاء صلاة التراويح، احتشد آلاف المقدسيين في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، للتنديد بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شبعنا ومقدساتنا.

وأدى نحو 75 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين من الوصول إليه.

وكانت قد أصيبت، مواطنة مقدسية بجروح في رأسها، بعد هجوم المستوطنين على مركبتها بالحجارة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

كما حطم المستوطنون زجاج مركبات سكان الحي، في حين هاجم العشرات منهم مجدداً مجموعة من المواطنين في حي المصرارة القريب من باب العامود، وحطموا عدة مركبات.

وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون مركبات عدد من المواطنين في شارع المطران بحي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، ونفذ آخرون اعتداءات بحق مقدسيين في حي التلة الفرنسية بالمدينة.

قمع مسيرات منددة بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في القدس

أصيب عدد من المواطنين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات انطلقت غرب مدينة طولكرم، وقرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وفي محيط حاجز قلنديا شمال القدس، وبجوار المدخل الشمالي لبيت لحم، اسنادا للمواطنين في مدينة القدس المحتلة، وتنديدا بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المقدسيين والمسجد الأقصى.

وانطلقت مساء مسيرات حاشدة في مختلف محافظات الوطن، دعما واسنادا للمقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، ضد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

من جانب آخر، أصيب شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق عقب قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية التي تنظم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، احتجاجاً على الجدار والاستيطان وللمطالبة بفتح الشارع الرئيسي للقرية المغلق منذ 18 عاما.

اعتقال أسيرين محررين من جنين أثناء عودتهما من الصلاة في الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر الصحافي محمد علي عتيق من بلدة برقين جنوب غرب جنين أثناء عودته من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر مفيد جلغوم من قرية فقوعة شمال شرق المحافظة، لدى عودته أيضا من الصلاة في المسجد الأقصى.

مستوطنون يقتحمون أراضي شرق الخليل ويقتلعون أشجار زيتون ببلدة حارس

اقتلع مستوطنو "رفافا" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، 13 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطنة عائشة محمود قاسم من منطقة "خلة النساخ" في قرية حارس غرب المحافظة.

من جانب آخر، اقتحم عدد من المستوطنين أرضا زراعية تبلغ مساحتها 25 دون في منطقة البقعة شرق الخليل، وتقع بمحاذات مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين.

ووضع المستوطنون علامات تشير إلى تقسيم الأرض في محاولة منهم للاستيلاء عليها.