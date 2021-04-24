الكويت توقف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند لأجل غير مسمى

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الصحية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء في تغريدة على حسابه بتويتر: "يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من الهند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند لمدة 14 يوماً على الأقل".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل إلى 1432 ليصل الاجمالي 264198 حالة منذ بداية الجائحة، و1502 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 247136 حالة.

وفرضت السلطات الكويتية حظر التجول الجزئي في البلاد منذ بداية شهر أبريل الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان حيث يتم تطبيق الحظر من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجراً.

وسجلت الهند، الجمعة، أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، إذ تجاوزت 330 ألفا، بينما يكافح النظام الصحي المنهك لاستيعاب المصابين ومواجهة حوادث متكررة.



وقفزت الوفيات من جراء فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى مستوى قياسي، حيث قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 2263 وفاة.

وحذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.

وجاءت الزيادة في الحالات بينما اندلع حريق في مستشفى بإحدى ضواحي مومباي يعالج مرضى "كوفيد 19"، وأودى بحياة 13 مريضا الجمعة، في أحدث حادث تتعرض له منشأة مكتظة بالمصابين بفيروس كورونا في الهند.

وأظهرت أخر إحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد أن أكثر من 144.94 مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و215303، وفقا لرويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.