السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم عمل مسحة كورونا في نهار رمضان؟ الإفتاء يجيب

مسحة كورونا
مسحة كورونا

ورد عدد من التساؤلات إلى دار الإفتاء المصرية عن الأشياء التي من الممكن أن تفسد الصيام في نهار شهر رمضان وكان من بينهم ما حكم إجراء مسحة فيروس كورونا خلال الصيام؟

 

كشفت دار الإفتاء عن حكم إجراء مسحة فيروس كورونا خلال الصيام في شهر رمضان المبارك، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أن عمل مسحة كورونا بقطنة جافة لا بلل فيها أثناء الصيام لا يفطر، سواء كانت عن طريق الأنف أو الفم؛ لأنها في كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة.

 

وأضافت دار الإفتاء أن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية.

 

هل لقاح كورونا يفسد الصيام في نهار شهر  رمضان

 

يذكر أن الأزهر الشريف حسم الجدل حول حكم صيام المسلم الحاصل على تطعيم لقاح كورونا، حيث أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى رسمية له أنه لا يفطر صائم رمضان بالتطعيم ضد ڤيروس كورونا ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.

 

وأوضح أن اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل «العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية» أو في أي موضع من مواضع ظاهر البدن ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرا؛ ومن ثم؛ فلا يفطر الصائم بها؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حسا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست منفذا منفتحا، لا عرفا ولا عادة".

شهر رمضان تفسد كورونا مسحة

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