ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجوافة على الإفطار؟

تتنوع الأطعمة والمشروبات على سفر الإفطار في شهر رمضان الكريم، وواحدة من الفواكه المفضلة لدى الكبار والصغار هي الجوافة، فبخلاف طعمها الحلو ورائحتها الشهية فهي توفر عدد كبير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم خاصة خلال الصيام.

لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة في شهر رمضان؟، هذا ما يجيب عليه الخبراء بحسب موقع "dubainews".

خصائص مضادات الأكسدة

تحتوي الجوافة على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2006.

تسيطر على مرض السكري

يمكن أن يساعد تناول الجوافة أيضًا مرضى السكري، يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي لها تأثير مفيد في خفض مستويات السكر في الدم، وأظهرت الدراسات الحديثة ذلك على نماذج حيوانية، وقد يساعد استهلاكه في منع خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجوافة عند الأفطار

ينظم ضغط الدم

وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب أن الجوافة ساعدت في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة.

يحسن صحة الغدة الدرقية

تعتبر الجوافة مصدرًا جيدًا للنحاس، وهو معدن مهم لتنظيم التمثيل الغذائي من خلال المساعدة في التحكم في إنتاج الهرمون وامتصاصه.

يقضي على الإسهال والدوسنتاريا

تحتوي الجوافة على خصائص يُعتقد أنها تساعد في علاج عدد من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والدوسنتاريا.

يخفف الإمساك

تعتبر الجوافة من أغنى مصادر الألياف الغذائية بين الفواكه، وبذورها تعمل كملينات ممتازة.

يحسن صحة الدماغ

للفاكهة فائدة هائلة أخرى هي وجود فيتامينات ب، ب 3، ب 6. يمكن أن يزيد فيتامين ب 3 (المعروف أيضًا باسم النياسين) من تدفق الدم ويحفز الوظيفة الإدراكية، في حين أن فيتامين ب 6 هو عنصر غذائي مرتبط بوظيفة الدماغ والأعصاب.

يريح من السعال والبرد

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة علم الأدوية عن الأنشطة المضادة للسعال ومضادات الميكروبات لمستخلص أوراق الجوافة، كما أنها مفيدة جدًا في توفير الراحة من البرد والسعال.

فقدان الوزن

الجوافة مفيدة جدًا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن دون المساومة على تناولهم للبروتينات الحيوية والفيتامينات والمعادن والألياف.

عناية البشرة

يمكن أن تحسن الجوافة صحة بشرتك وتساعدك على تجنب مشاكل الجلد، ويرجع ذلك أساسًا إلى وفرة المواد القابضة المتوفرة بها.

يحسن البصر

تعتبر الجوافة مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، وهي معروفة بأنها تقوي صحة البصر.

العناية بالأسنان

من المعروف أن عصير أوراق الجوافة يخفف من آلام الأسنان ويشفي تورم اللثة وتقرحات الفم.