روشتة رمضانية للحفاظ على نضارة البشرة من الشحوب

توجد العديد من العوامل التي تسبّب بهتان البشرة خلال فترة صوم شهر رمضان، حيث تبدو أقلّ إشراقاً ودون حيوية وشاحبة، كما أنّها تكون عموماً قاسية وخشنة، بسبب جفاف الجلد، فالبشرة الجافة تجعل الخطوط الدقيقة والتجاعيد تبدو واضحة، وقد يكون السبب وراء ذلك عدم تناول السوائل و خصوصاً المياه، ما يساهم في جفاف البشرة وبهتانها.

علاج بهتان البشرة الناجم عن الصيام يتم من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية والنصائح التي يجب اعتمادها لتجنب الحصول على بشرة باهتة.

يقدم الدكتور نبيل فقيه، إخصائي جراحة تجميل وترميم الوجه والفكين في لبنان، روشتة رمضانية للرجال وخاصة السيدات للحفاظ على نضارة البشرة في شهر رمضان، مشيرا إلى أهمية التمارين البسيطة لتنشيط حركة الدم في الجسم ولترطيب البشرة وتخفيف الصداع الناتج عن الصوم، وكذا إزالة السموم من الجسم عن طريق المشي لربع ساعة أو باليوجا.

أكد نبيل فقيه، على ضرورة التغذية الجيدة عند الإفطار في شهر رمضان، والابتعاد عن الأطعمة المقلية، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والسلطة والفواكه والمكسرات الغير مملحة، منوها بأن تلك الأطعمة مغذية للبشرة، فضلا عن تناول 3 لترات من المياه والعصائر الطبيعية لترطيب البشرة.

وأشار إلى أن الشيخوخة تبدأ بالظهور حول العينين في سن الثلاثين، مبينا أن هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يفكرون في إجراء جراحة شد الجفون وهم لا زالوا في الثلاثينات والأربعينات من العمر بهدف إزالة الجلد الزائد والدهون من الجفون العلوية وتقليل ترهل الجفون السفلية بحثًا عن مظهر أكثر شبابًا.

وأوضح نبيه فقيه، الأسباب التي تدفع النساء والرجال الأصغر سنًا إلى إجراء جراحة تجميل الجفن:

1. استعادة الشكل الأصغر للعيون

السبب الأكثر شيوعا وراء رغبة الناس في إجراء هذه الجراحة، كي يبدو الشخص أصغر سنًا، فمع مرور الوقت، يحتوي الجلد على كمية أقل من الكولاجين وهو بروتين طبيعي يجعل البشرة متينة وعندما يحدث هذا في سن مبكرة لا يستطيع الجلد تحمل الجاذبية لذلك يترهل أكثر من المعتاد.

2. الظهور أكثر راحة وثقة

إذا كنت قد تخليت عن الكريمات والمستحضرات الباهظة الثمن التي لم تقضي على جفونك المنتفخة والمترهلة والمظهر المتعب. في حين يواصل الأشخاص الفضوليون السؤال عما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم، قد تكون جراحة تجميل الجفن مناسبة لك وهذا من الأسباب التي تجعل الكثيرون ممن يجرون جراحة الجفن يقولون أنه بعد الجراحة يلاحظ الناس مدى الراحة التي يبدون عليهم.

3. المزيد من الفرص

المظهر جزء من حياتنا العملية الناجحة. قد يؤثر المظهر المتعب على مقابلة اختيار عمل أو عملنا كمثل. لسوء الحظ، عندما يترهل الجلد فوق الجفون أو يكون لديك أكياس دهنية سيتفاعل الأشخاص من حولك كما لو كنت متعبًا وحتى يمكن أن يؤثر هذا على تفاعلاتك الاجتماعية. بعد الجراحة سيرى الناس أنك أكثر ودًا وإيجابية، لذا سيتعاملون معك بطريقة أكثر بهجة أيضًا. كما أن جراحة الجفن لا تفتح عينيك فقط. بل تفتح الأبواب.

4. وقت أقل أمام المرآة

كل شخص لديه طريقته في التعامل مع العمر في الوجه. يختار بعض الأشخاص التعامل معها باستخدام الحيل والتقنيات لجعلها أقل وضوحًا. عندما يتعلق الأمر بالجفون وترهل الجلد حول العينين لذا يقومون بتقنية التحديد مع مستحضرات التنزيين. يمكنك قضاء عدة دقائق إضافية كل يوم أمام المرآة برسم ومزج ألوان مختلفة لجعل جفونك تبدو أصغر سنًا. بعد جراحة الجفن، يمكنك قطع هذا الجزء من روتينك الصباحي لانه سيكون لديك مظهر جفن طبيعي تحت الحاجب وليس رسما لما تود الحصول عليه حقا.

5. الجراحة الأولية

إلى جانب عملية تجميل الأنف، تُصنف جراحة الجفن كواحدة من أكثر العمليات الجراحية التجميلية شيوعًا على الوجه وتحظى بشعبية كبيرة لأنها فعالة في القضاء على العلامات الأولى للشيخوخة واستعادة المظهر الشاب.