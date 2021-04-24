السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة لمتابعة تطبيق أسعار الوقود الجديدة بالمحطات في طهطا بسوهاج

لجنة لمتابعة تطبيق
لجنة لمتابعة تطبيق أسعار الوقود.

تفقدت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، محطات الوقود دائرة المركز للتأكد من استقرار الأوضاع والالتزام الكامل بالأسعار المقررة قانونا.

وأوضحت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه لا يوجد أي معوقات كما أن العمل بمحطات الوقود يسير بانتظام، وذلك بعد تطبيق أسعار الوقود الجديدة التي أقرتها وزارة البترول خلال الساعات الماضية.

وكانت وزارة البترول أعلنت في بيان لها أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير بشكل ربع سنوي، قررت تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

فيما تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة ربع جنيه للتر الواحد ليصبح بنزين 80 بسعر 6.50 جنيه للتر، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95.

محافظة البترول جولة الصوامع أسعار الوقود

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