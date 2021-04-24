السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: الحوثيون يرفضون تطعيم الأطباء فى مناطق نفوذهم بلقاحات كورونا

الحوثيون
الحوثيون

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم عبدالمنعم، بأن الحوثيين ترفض تنفيذ حملة مشتركة لتطعيم الطواقم الطبية ضد فيروس كورونا المستجد في مناطق نفوذ الميليشيات.

وتابع عبد المنعم: "لقد وافقوا في البداية تحت الإلحاح على قبول 10 آلاف جرعة لقاح، غير أنه تعذر تسليمها بعدما اشترطوا توزيعها بمعزل عن إشراف المنظمة، وذلك في ندوة عبر الفيديو مع أطباء يمنيين، مساء الجمعة".

وقال المسؤول الأممي: "إن سلطة الحوثيين عادت بعد ذلك لطلب ألف جرعة فقط، مخصصة لـ 500 طبيب على أن يجري تطعيمهم تحت إشرافهم بمقر وزارة الصحة".

ووصف "عبدالمنعم" هذا الفعل الحوثي بـ"الغريب وغير مبرر"، بحسب ما نقلته صفحة "أطباء اليمن في المهجر".

يذكر أن وزارة الصحة اليمنية في الحكومة الشرعية قد تسلمت بالفعل نهاية مارس الماضي، 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، كدفعة أولى عبر برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

كما دشنت وزارة الصحة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدءا بالعاملين في الخطوط الأمامية من الطواقم الطبية، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء،و من المقرر ان تجرى حملة التطعيم في 133 مديرية من 13 محافظة يمنية، على أن يتم تزويد المرافق الصحية تحت سيطرة الحوثيين بعشرة آلاف جرعة عبر منظمة الصحة العالمية التي ستشرف على الحملة هناك.

يأتي هذا فيما قالت دكتور كاثرين أوبراين، رئيس قسم المناعة في منظمة الصحة العالمية خلال حلقة جديدة من برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه موقع المنظمة الأممية، وتقدمها فيسميتا جوبتا سميث، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي:  إنه "لا تتوافر في العالم كميات كافية من اللقاح حاليًا لكي يتم تحصين كل من يحتاج إلى اللقاح. وبالتالي فإن الإجابة على التساؤل بشأن اللقاح الذي يمكن الحصول عليه، هي عندما يُعرض عليك اللقاح، فيجب أن تأخذ اللقاح الذي عُرض عليك أو المتاح".

وأوضحت دكتور أوبراين : أن هناك عدد من اللقاحات التي ثبت أنها آمنة وفعّالة ومصنعة بجودة عالية. وبالتالي، فإن أيًا من هذه اللقاحات ستوفر حماية حقيقية. وإذا كان الشخص يعيش في بلد يوجد به أكثر من لقاح واحد في البرنامج، فيجب أن يعتبر نفسه محظوظًا لأنه يمكن الحصول على اللقاح. 

ونصحت المتلقين بأنه عندما يحين دورهم للحصول على اللقاح فعليًا، فإن عليهم الحصول على اللقاح المتاح أيا كان.

كورونا الصحة العالمية لقاحات اليمن الحوثيين

الأكثر قراءة

سياسى نمساوى: الإخوان أكثر خطرا من كورونا

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

بعد القبض عليه فى «الاختيار 2».. من هو المليونير أحمد عزت ممول اغتيال الشهيد مبروك؟

سعر الدولار الأمريكى فى الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021

«الجمهورية» تحتفى بذكرى تحرير سيناء

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 24-4-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس

فقه بني إسرائيل (5) ..ما بعد الموت.. كيف يرى اليهود "الجنة والجحيم"؟

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين