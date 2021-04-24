الصحة العالمية: الحوثيون يرفضون تطعيم الأطباء فى مناطق نفوذهم بلقاحات كورونا

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم عبدالمنعم، بأن الحوثيين ترفض تنفيذ حملة مشتركة لتطعيم الطواقم الطبية ضد فيروس كورونا المستجد في مناطق نفوذ الميليشيات.

وتابع عبد المنعم: "لقد وافقوا في البداية تحت الإلحاح على قبول 10 آلاف جرعة لقاح، غير أنه تعذر تسليمها بعدما اشترطوا توزيعها بمعزل عن إشراف المنظمة، وذلك في ندوة عبر الفيديو مع أطباء يمنيين، مساء الجمعة".

وقال المسؤول الأممي: "إن سلطة الحوثيين عادت بعد ذلك لطلب ألف جرعة فقط، مخصصة لـ 500 طبيب على أن يجري تطعيمهم تحت إشرافهم بمقر وزارة الصحة".

ووصف "عبدالمنعم" هذا الفعل الحوثي بـ"الغريب وغير مبرر"، بحسب ما نقلته صفحة "أطباء اليمن في المهجر".

يذكر أن وزارة الصحة اليمنية في الحكومة الشرعية قد تسلمت بالفعل نهاية مارس الماضي، 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، كدفعة أولى عبر برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

كما دشنت وزارة الصحة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدءا بالعاملين في الخطوط الأمامية من الطواقم الطبية، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء،و من المقرر ان تجرى حملة التطعيم في 133 مديرية من 13 محافظة يمنية، على أن يتم تزويد المرافق الصحية تحت سيطرة الحوثيين بعشرة آلاف جرعة عبر منظمة الصحة العالمية التي ستشرف على الحملة هناك.

يأتي هذا فيما قالت دكتور كاثرين أوبراين، رئيس قسم المناعة في منظمة الصحة العالمية خلال حلقة جديدة من برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه موقع المنظمة الأممية، وتقدمها فيسميتا جوبتا سميث، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: إنه "لا تتوافر في العالم كميات كافية من اللقاح حاليًا لكي يتم تحصين كل من يحتاج إلى اللقاح. وبالتالي فإن الإجابة على التساؤل بشأن اللقاح الذي يمكن الحصول عليه، هي عندما يُعرض عليك اللقاح، فيجب أن تأخذ اللقاح الذي عُرض عليك أو المتاح".

وأوضحت دكتور أوبراين : أن هناك عدد من اللقاحات التي ثبت أنها آمنة وفعّالة ومصنعة بجودة عالية. وبالتالي، فإن أيًا من هذه اللقاحات ستوفر حماية حقيقية. وإذا كان الشخص يعيش في بلد يوجد به أكثر من لقاح واحد في البرنامج، فيجب أن يعتبر نفسه محظوظًا لأنه يمكن الحصول على اللقاح.

ونصحت المتلقين بأنه عندما يحين دورهم للحصول على اللقاح فعليًا، فإن عليهم الحصول على اللقاح المتاح أيا كان.