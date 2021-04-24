السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تنصح العالم: خذوا اللقاح المتاح ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت دكتور كاثرين أوبراين، رئيس قسم المناعة في منظمة الصحة العالمية خلال حلقة جديدة من برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه موقع المنظمة الأممية، وتقدمها فيسميتا جوبتا سميث، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي:  إنه "لا تتوافر في العالم كميات كافية من اللقاح حاليًا لكي يتم تحصين كل من يحتاج إلى اللقاح، وبالتالي فإن الإجابة على التساؤل بشأن اللقاح الذي يمكن الحصول عليه، هي عندما يُعرض عليك اللقاح، فيجب أن تأخذ اللقاح الذي عُرض عليك أو المتاح".

 

وأضافت دكتور أوبراين: "أن هناك عدد من اللقاحات التي ثبت أنها آمنة وفعّالة ومصنعة بجودة عالية، وبالتالي، فإن أيًا من هذه اللقاحات ستوفر حماية حقيقية. وإذا كان الشخص يعيش في بلد يوجد به أكثر من لقاح واحد في البرنامج، فيجب أن يعتبر نفسه محظوظًا لأنه يمكن الحصول على اللقاح"، ونصحت المتلقين بأنه عندما يحين دورهم للحصول على اللقاح فعليًا، فإن عليهم الحصول على اللقاح المتاح أيا كان.

 

وأضافت دكتور أوبراين: "أنه إذا كان الشخص في فئة عالية الخطورة وكان من الأشخاص الأوائل، الذين سيحصلون على اللقاح، فإن هذا شيء يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن حتى يكون الشخص محميًا ومحصنًا".

 

وعن الآثار الجانبية أو مخاطر اللقاحات من وجهة نظر العلماء، قالت أوبراين: "إن هناك طريقة للبحث عن الآثار الجانبية الشائعة في التجارب السريرية، ثم الآثار الجانبية النادرة، التي يتم مسحها باستمرار في الاستخدام الروتيني للقاحات. وتعد جلطات الدم واحدة من الأشياء، التي تثير مخاوف عند البعض نتيجة لكثرة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام مؤخرًا".

 

وأوضحت دكتور أوبراين: "أن هذا الموضوع تدرسه منظمة الصحة العالمية بعناية، ويتعاطى معه المسؤولون في أوروبا وحول العالم بعناية فائقة، حيث إن فرق العمل بالمنظمة في خضم جمع المعلومات حول هذه الأحداث النادرة جدًا التي يبدو أنها تصيب واحد إلى 10 لكل مليون شخص".

 

وأعربت عن اعتقادها بأنه من المهم أن يتذكر الجميع سبب التطعيم وهو أن في خضم جائحة فإن الجميع يواجه خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19" فيروس كورونا المستجد".

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