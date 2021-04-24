السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعلن ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا

ضبط أطنان من مخدر
ضبط أطنان من مخدر الحشيش

أعلنت اليونان، مساء أمس الجمعة، عن ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام يونانية.

وأوضحت السلطات اليونانية أنه تم ضبط شحنة المخدرات بعد تلقيها معلومات من الجانب الأمريكي، وتابعت: "تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا".

ويأتي هذا فيما كشفت السلطات اليونانية  أن القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ33 مليون يورو.

ووفقا للاعلام اليوناني فقد وصلت هذه الشحنة إلى مرفأ بيريوس في أثينا باليونان يوم 14 إبريل الماضي، وكان من المفترض أن يتم نقلها عبر قطار إلى سلوفاكيا مروراً بجمهورية شمال مقدونيا وصربيا وهنغاريا، حيث كانت  كميات الخشيش المخدر مخبأة في مكنات صناعية لصنع حلوى الـ"كاب كيك".

ويتزامن هذا مع احباط  السعودية الجمعة تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية، حيث أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي أن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان".

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة، كما قررت المملكة  منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية للبلاد، أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الأحد.

يأتي هذا فيما ردت ثلاث وزارات لبنانية، الجمعة، على القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية للبلاد، حيث قالت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان: إنها تلقت القرار السعودي، وقد قام الوزير شربل وهبة بنقل الموضوع إلى كبار المسؤولين.

وأضافت: "يهم الوزارة أن تؤكد أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

مخدرات لبنان اليونان السعودية

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