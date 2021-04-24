غلق وتشميع 25 منشأة ومركزا للدروس الخصوصية فى الغربية

قال طارق رحمى، محافظ الغربية، إنه تم غلق 25 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال أمس الجمعة.

وأضاف أنه تم تحرير 315 محضر عدم ارتداء كمامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال 24 ساعة، كما دعا محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وطالب المحافظ المواطنيين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا أنه لا تهاون في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قررتها وزارة الصحة حسب منظمة الصحة العالمية، وأنه لا تهاون في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق الغرامات على المخالفين.

وفي سياق مختلف، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه جار حاليًا رصف 338 شارعًا في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشيء لأصله على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب رصف 222 شارعًا في تطوير العشوائيات، مع المضى قدمًا في تنفيذ مشروعات ميادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» التي تهتم بتنمية الريف المصري وتأهيله لحياة تليق بالمصريين.

وأوضح محافظ الغربية، أن شوارع الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشىء لأصله، تشمل رصف ٣٤ شارعًا بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة ، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات.