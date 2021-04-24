السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طعنه بمطواة

مباحث الغربية تكثف جهودها لضبط قاتل صديقه بالمحلة الكبرى

ضبط متهم
ضبط متهم

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها، لضبط شخص متهم بقتل جاره في مدينة المحلة الكبرى، طعنا بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلافات سابقة بينهما، حيث تبين من تحريات المباحث، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه وجاره، المتهم، حيث قام على أثرها الأخير بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" بالبطن، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، نقلت الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وتحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم، وعرضه على النيابة للتحقيق.

وكانت منطقة أبو شاهين، التابعة لحي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت مقتل شاب إثر إصابته بطعنة نافذة في بالسلاح الأبيض، مساء أمس الجمعة، وخُصصت سيارة إسعاف لنقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة. 

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بمصرع شاب يُدعى «أ.أ»، مقيم بمنطقة «أبوشاهين»، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ على يد شخص يُدعى «س. الـ»، الذي فر هارباً من موقع الحادث، تاركاً المجني عليه غارقاً في دمائه.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، فيما يكثف ضباط مباحث القسم من جهودهم لضبط المتهم الهارب.

ومن ناحية أخرى، قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، التصريح بدفن أب ونجليه، إثر وفاتهم فى حادث انقلاب سيارتهم الخاصة، لعدم وجود شبهة جنائية بالحادث، وسماع شهادة الزوجة عندما تسمح حالتها.

وكان  اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري مروع على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بزمام مركز قطور، ووجود وفيات ومصابين.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ في زمام مدينة قطور بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن مصرع أب يدعى "ش. ز" ومصرع طفليه وإصابة زوجته والطفل الثالث بكسور وكدمات ونزيف في المخ وبحالة سيئة وجميعهم مقيمون بقرية كنيسة دمشيت بدائرة مركز طنطا.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسير حركة المرور بالطريق. وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب المعمل الجنائي. 

مصرع الكشف الطبى قسم شرطة تحقيق مقتل شاب قتيل المحلة مقتل شاب على يد صديقه خلافات سابقة

الأكثر قراءة

سياسى نمساوى: الإخوان أكثر خطرا من كورونا

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

بعد القبض عليه فى «الاختيار 2».. من هو المليونير أحمد عزت ممول اغتيال الشهيد مبروك؟

سعر الدولار الأمريكى فى الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021

«الجمهورية» تحتفى بذكرى تحرير سيناء

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 24-4-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس

فقه بني إسرائيل (5) ..ما بعد الموت.. كيف يرى اليهود "الجنة والجحيم"؟

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين