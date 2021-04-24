كوريا الجنوبية: حالات الإصابة الجديدة بفيروس تقترب من 800 لليوم الثاني

ظلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 700 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت حيث استمرت الإصابات المجتمعية والحالات التي يتعذر تعقبها

في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.



وسجلت كوريا الجنوبية 785 إصابة جديدة بكوفيد19-، بما في ذلك 760 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 118243 حالة، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.



وارتفعت الإصابات اليومية إلى مستوى 700 يوم الأربعاء، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن موجة أخرى من الوباء في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وبلغت الحالات التي يتعذر تعقبها 29 % من جميع الحالات المسجلة في الأسبوعين الماضيين، وهي أعلى نسبة على الإطلاق. وقالت وزارة الدفاع يوم الجمعة إنه تم تسجيل 39 حالة مؤكدة في سفينة "جوجونبوج" العسكرية.



وسجلت البلاد حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1812 حالة.

وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه سيصل ما يكفي لتطعيم مليون شخص في مايو، وما يكفي لتطعيم 2.5 مليون شخص آخر في يونيو.

وهذه الجرعات هي أول دفعتين يتم الحصول عليها بموجب العقد المباشر لتطعيم 10 ملايين شخص الموقع بين الحكومة الكورية الجنوبية وشركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة "أسترازينيكا".

وتكافح السلطات الصحية في البلاد لتخفيف قلق المواطنين بشأن سلامة لقاح "أسترازينيكا"، وسط المخاوف من النقص المحتمل في الإمدادات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.