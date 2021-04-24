السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكى: بايدن سيحث مجموعة السبع على الضغط على الصين بسبب شينجيانج

جو بايدن
جو بايدن

قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس جو بايدن سيحث الشركاء ضمن مجموعة السبع الكبرى على زيادة الضغط على الصين بشأن قضية استخدام العمل القسري في إقليم شينجيانج الأيجوري.

وأشار نائب مستشار الأمن القومي، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي داليب سينج، في تصريح لوكالة «رويترز»، إلى أن قمة مجموعة «السبع» في بريطانيا ستركز على الصحة والرد الاقتصادي المنسق على أزمة «كوفيد-19»، والتغير المناخي، وتفعيل القيم الديمقراطية المشتركة.

وتابع المسؤول قائلًا: «نريد أن نتخذ خطوات محددة وملموسة ستظهر استعدادنا للتنسيق بشأن الاقتصادات غير السوقية مثل الصين».

وأشار إلى أن أحد التحديات الماثلة أمام «G7» هو أن «نعرض أن المجتمعات المفتوحة والديمقراطية لديها فرصة أفضل لتسوية القضايا الكبرى في عالمنا، وأن الأنظمة الاستبدادية لا تمثل الطريق الأفضل».

وأكد أن الولايات المتحدة قد اتخذت خطوات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الصيني الذي يقطنه الأيجور المسلمون، لكنها ستسعى لتعزيز تلك الجهود من الخلال العمل المشترك مع الحلفاء، مشددًا على أنه من المهم أن «يكون المستهلكون على علم ما إذا كانت البضائع المستوردة مصنوعة باستخدام العمل القسري».

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة السبعة الكبار في بريطانيا في 11-13 يونيو المقبل.

يذكر أن الصين رفضت مراراً الاتهامات بانتهاك حقوق المسلمين الأيجور في إقليم شينجيانج، واتخذت إجراءات ردًا على فرض الدول الغربية عقوبات عليها.

 و في وقت سابق، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على الصين؛ بسبب اضطهادها لأقلية الأيجور المسلمة، متهمة الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأقلية.

وفي تقريرحول وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج، حيث يعيش غالبية الأيجور الصينيين،  اتهمت المنظمة حكومة الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تحقيقات منسقة في الانتهاكات واسعة النطاق في المنطقة

وأضاف التقرير أن من بين أشياء أخرى، تعد القيادة الصينية مسؤولة عن «السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، وهذا من بين جرائم أخرى»، وقالت المنظمة، إن هناك دلائل على انتهاكات مستمرة لحقوق المسلمين 

وحثت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي قائلة: «هناك حاجة لتحرك دولي منسق لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة والضغط على الحكومة الصينية لكي تعكس المسار»، كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في هذه الاتهامات.

الصين مسؤول أمريكي أمريكي مسؤول شينجيانغ لصين

الأكثر قراءة

سياسى نمساوى: الإخوان أكثر خطرا من كورونا

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

بعد القبض عليه فى «الاختيار 2».. من هو المليونير أحمد عزت ممول اغتيال الشهيد مبروك؟

سعر الدولار الأمريكى فى الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021

«الجمهورية» تحتفى بذكرى تحرير سيناء

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 24-4-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس

فقه بني إسرائيل (5) ..ما بعد الموت.. كيف يرى اليهود "الجنة والجحيم"؟

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين