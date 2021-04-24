المكسيك تعلن عن تسجيل 409 وفيات و3911 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 3911 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و409 حالات وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و323 ألفًا و430 حالة، والوفيات إلى 214 ألفًا و504.

وتقول الحكومة، إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرًا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة، عن تسجيلها 3708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و498 وفاة، خلال اليوم الأخير.

وحسب المعلومات الرسمية، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك بلغ مليونين و319 ألفًا و519 إصابة، وبلغت حصيلة الضحايا المؤكدة 214 ألفًا و95 حالة.

وأكدت وزارة الصحة، أن العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس قد يكون أعلى بكثير من الحصيلة المسجلة رسميًا.

وأظهر إحصاء لوكالة أنباء «رويترز»، أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد («كوفيد -19»، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات.

و أشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.