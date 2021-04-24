روسيا تغلق 3 مناطق فى البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية اعتبارا من مساء اليوم السبت 24 أبريل.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” أشير في بيان بهذا الصدد إلى أن الإغلاق سيسري اعتبارا من الساعة 21:00 يوم 24 أبريل وحتى 21:00 من 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن الإغلاق لن يعيق الملاحة عبر مضيق كيرتش، وأن كل المناطق المغلقة ستكون في المياه الداخلية لروسيا.

وقد قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بهذا الصدد.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ردا على التصريحات الغربية، أن روسيا تعمل في إطار القانون الدولي، ولم يتم فرض أي قيود على حركة السفن التجارية، ولا تعرقل عمل الموانئ الأوكرانية في بحر أزوف.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، انطلاق مناورات واسعة النطاق للقوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي و1200 وحدة عتاد عسكري و40 سفينة حربية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 10 آلاف جندي يشاركون في المرحلة النشطة من التدريبات متعددة الأنواع في شبه جزيرة القرم، بجانب 1200 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من تشكيل الأسلحة المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية وأسطولي البحر الأسود وبحر قزوين والقوات المحولة جوا وأكثر من 40 سفينة حربية و20 سفينة دعم.

وأضاف البيان "إنه خلال المرحلة النشطة ستحاكي التدريبات تنفيذ الضربات الصاروخية والجوية وصدها، واستخدام الطائرات المسيرة وصواريخ موجهة والتصدي لها بواسطة الدفاعات الجوية العسكرية والبحرية".

يُذكر أن هذه المناورات العسكرية تجرى كجزء من التفتيش على الاستعداد القتالي للقوات المسلحة الروسية خلال فترة التدريب الشتوية، حيث يجري التفتيش في جميع المناطق العسكرية وفي الأسطول الشمالي، بما في ذلك أقصى الشمال وجزر الكوريل وكامتشاتكا.

كان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، وصل في وقت سابق من الخميس إلى مكان إجراء المناورات قبل بدء العمليات النشطة، حيث حلق بمروحية حول منطقة انتشار القوات واستمع إلى تقرير من قائد المنطقة العسكرية الجنوبية.