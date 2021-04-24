فرنسا.. 140 شخصا تلقوا محلولا ملحيا بدلا من لقاح كورونا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 140 شخصا تلقوا الثلاثاء الماضي بالخطأ، جرعة من محلول ملحي فيزيولوجي بدلا من لقاح "فايزر" في مدينة إبيرناي الفرنسية.

وأشارت صحيفة "لا بارسيان" الفرنسية التي نشرت الخبر، إلى أن "الخطأ ليس له أي تأثير على صحة المرضى".

وأوضحت، أن "السلطات لم تعلق عن الحادث واكتفت بفتح التحقيق"، فيما يبقى السؤال عن طريقة وصول المصل الفيزيولوجي إلى الحقن بدون إجابة، خاصة وأن لقاح "فايزر – بيونتيك" يفترض أن يخضع لشروط حفظ عالية نظرا لدرجات الحرارة المتدنية جدا المطلوبة لذلك.

وتابعت: "يتكون المصل الفيزيولوجي في الواقع من الماء المالح فقط، كما أنه يستخدم لتطهير الجروح أو مخففا في سياق الحقن".

وأظهر إحصاء لوكالة أنباء "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات.

وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.