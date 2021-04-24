سلالة جديدة لفيروس كورونا فى تونس

أعلن الدكتور أمين فوزي سليم عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في تونس.

وقال أمين فوزي سليم في برنامج "رمضان الناس" المذاع على راديو "موزاييك" إن السلالة رصدت في أحد المخابر الخاصة في منوبة.

وأكد الدكتور التونسي أنه تم إعلام معهد باستور مباشرة.

وصرح بأن الفيروس شهد 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة، موضحا أن اللجنة العلمية لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وعددهم 7 مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.

وقال إن الدولة مطالبة بتكثيف حملات التلقيح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، لأنه في صورة تواصل الوضع الصحي على حاله فمن المتوقع أن يفوق عدد الوفيات الـ15 ألفا.

وأظهر إحصاء لوكالة أنباء "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) ، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات.

وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.