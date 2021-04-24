صحة جهينة بسوهاج تخاطب مصابي العزل المنزلى التواصل معها لمتابعة حالتهم الصحية

أعلنت الإدارة الصحية بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، أنه جرى التشديد على مصابي فيروس كورونا من أبناء المركز ممن يخضعون للعزل المنزلي ضرورة إرسال رسالة على الرقم 1440 التابع لوزارة الصحة مع كتابة كلمة “عزل” فيها.

وذلك حتى يتسنى لمديرية الصحة بسوهاج تسجيل بياناتهم ومتابعة حالتهم الصحية عن طرق فرق طبية متنقلة تابعة لمديرية الصحة وخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي، وأعدت الإدارة الصحية منشورًا لمخاطبة رئاسة مركز ومدينة جهينة بإعلان أهمية التزام المصابين بالفيروس المستجد بإرسال رسالة عبر الرقم المعلن عنه، في الإذاعة المحلية التابعة لمركز ومدينة جهينة والمجالس القروية التابعة لها، إذ أن الوضع الصحي أصبح خطير للغاية.

جدير بالذكر أنه نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، حملة رش وتطهير للمساجد عقب انتهاء صلاة الجمعة بها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشملت حملة الرش والتطهير مساجد آل الحويج، آل محمد إبراهيم أبو شحاتة، بهادر، أبو شوشة، الجمعية بالسوق القديم، آل أبو عقيل، آل أبو زهاد القبلي، آل أبو عياد، عمر بن عبد العزيز بجوار مستشفى الحميات، آل أبو رقم.

كما شملت الحملة أعمال التطهير للمناطق الحيوية والطرق العامة بمدينة جهينة، إذ تم رش وتطهير منطقة مدرسة جهينة الثانوية الصناعية، شارع المدارس، شارع النادي الرياضي، شارع 10 أبريل، شارع النصر، كذلك تم رش وتطهير الكنائس بمدينة جهينة.

جرت الحملة بإشراف المهندس علي محمد بهنس نائب رئيس المركز، مع استمرار حملات الرش والتطهير علي مدار اليوم بالمدينة والقرى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوحدة المحلية لمجابهة فيروس كورونا وحرصاً على سلامة المواطنين، وتنفيذاً لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف أعمال الرش والتطهير لكافة المناطق بدائرة المحافظة .