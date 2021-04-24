السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلمًا تسجيليًا عن الخزاف سمير الجندى.. الإثنين المقبل

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة٬ التابعة للمجلس الأعلى للثقافة٬ وضمن برنامج «دعم مبادرة الثقافة بين إيديك»٬ يبث «أونلاين» في الحادية عشر من مساء الإثنين المقبل٬ فيلم تسجيلي عن الفنان التشكيلي٬ الخزاف سمير الجندي٬ من إخراج فاطمة الحاج.

وتتضمن فعاليات برنامج «دعم مبادرة الثقافة بين إيديك»٬ عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.

وعن الفنان التشكيلي سمير الجندي٬ يقول الناقد الفني حسن عثمان: يعتبر الفنان المصري سمير الجندي أحد العلامات البارزة في حركة الفن التشكيلي في فن الخزف المصري، فهو امتداد للفنان «سعيد الصدر» صاحب الرسالة وقائد الدعوة للاهتمام بنشر الفنون الإسلامية.

 ورغم أن سمير الجندي أحد أبناء سعيد الصدر المؤمنين برسالته، إلا أنه اتخذ من مرسمه بشارع السودان ركيزة للإبداع والإنتاج على مختلف المستويات، جمع سمير الجندي من حوله نخبة من شباب الفنانين المبدعين في تشكيل الأعمال الفنية، وأصبح فن سمير الجندي محط الأنظار لكل عشاق هذا الفن الأصيل، وتوالت الإبداعات.

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت من مساء بعد غد الإثنين٬ تحل الشاعرة المغربية نادية العمراني٬ في ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»٬ والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلي للثقافة٬ برئاسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران، حيث من المقرر أن تقدم «العمراني» مجموعة من قصائدها الشعرية، نذكر من بينها قصائد: «أرصفة عارية٬ سيجارة عارية٬ ورحيل صمت».

يشار إلي أن نادية العمراني، شاعرة وأستاذة جامعية وباحثة، حاصلة على إجازة في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى دبلوم الدراسات العليا من الجامعة نفسها في تخصص الأدب العربي الحديث، ولها دراسة أكاديمية نقدية حول الحداثة في شعر السوري أدونيس.

كما صدر للشاعرة نادية العمراني٬ عدد من الدواوين، منها ديوان «الأنخاب» عام 1991، ديوان «أنين الأعالي» عام 1992، ديوان «فتنة الأقاصي» عام 1997، ديوان «هيأت لك» عام 2002، ديوان «حين لا بيت» عام 2007، وديوان «تمطر غيابا» عام 2012.

هذا وتبث الفعاليتين مباشرة «أونلاين»٬ عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على موقع «فيس بوك»٬ وقناته الرسمية على «يوتيوب».

سمير الجندي نادية العمراني مبادرة كل يوم شاعر المجلس الأعلى للثقافة العمارة والفنون

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