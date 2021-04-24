حملة لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة المواصلات بعد رفع البنزين فى السويس

شنت محافظة السويس، في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة والساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حملة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس الموجودة بارجاء المحافظة، لمراقبة ومتابعة التزام السائقين بتعريفة أجرة المواصلات بعد ساعات من ارتفاع أسعار البنزين.

صقر يكلف سعداوي بمتابعة الأجرة

حيث كلف محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، بمتابعة سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والطرق العامة، بعد ساعات من ارتفاع أسعار البنزين.

واستهدفت الحملة التي ترأسها السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي متابعة سير العمل بالموقف الاقليمي لسيارات الاجرة والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية .

وشملت الحملة التي شارك بها العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد واللواء عبد العظيم محمد مدير عام مشروع المواقف وممثلي ادارة المرور ورجال لجنة الاشراف علي المواقف، جولة تفقدية لعدد من المواقف الداخلية وبين المحافظات.

سكرتير عام المحافظة يلتقي بالسائقين

والتقى خالد سعداوي عددا من السائقين بمختلف المواقف وخطوط سير السيرفيس، واكد عليهم الالتزام بقرار عدم زيادة الأجرة القديمة حتي حماية لهم من التعرض للمسائلة القانونية.

واكد السكرتير العام علي المواطنين بالتواصل مع لجنة الاشراف علي المواقف او غرفة عمليات المحافظة او ادارة المرور لتقديم اي شكوي في حالة اي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية تنفيذا لقرار السيد المحافظ بعدم الزيادة وثبات الاسعار .

انتشار تمركزات مرورية لمراقبة الأجرة

وفي سياق متصل نشرت إدارة مرور السويس عددا من التمركزات المرورية لمراقبة التزام السائقين بتعريفة أجرة المواصلات ، والتأكد من عدم رفعها بعد ارتفاع سعر البنزين.

وكانت محافظة السويس قد نشرت بيانا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تؤكد من خلاله عدم ارتفاع قيمة تعريفة أجرة المواصلات داخل السويس وبينها وبين المحافظات.

وفي سياق منفصل تتابع محافظة السويس ومديرية الصحة في السويس، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال اجتماعات موسعة شهدتها أمس الجمعة المحافظة والمديرية ضمن اجراءت الدولة لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا

حملة على مواقف سيارات الأجرة

حملة على مواقف سيارات الأجرة

حملة على مواقف سيارات الأجرة

حملة على مواقف سيارات الأجرة

حملة على مواقف سيارات الأجرة