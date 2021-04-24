السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد يا رسول الله.. فى حفل الفرقة الموسيقية للقومى للمسرح ببرنامج هل هلالك

برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم فعاليات برنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، أمس الجمعة لليوم الخامس على التوالى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون 

وتضمن برنامج الليلة الخامسة لبرنامج " هل هلالك" مشاركة من الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، وقدمت الفرقة باقة من الفقرات الفنية فى البرنامج بقيادة المايسترو تامر غنيم، حيث تغنت المطربة أنغام مصطفى، والمطرب أحمد محسن، بأشهر الأغانى منها " فيها حاجة حلوة، حبيبتي من ضفايرها، محمد يا رسول الله، الحدود، هاتوا الفوانيس، خايف مرة أحب، طير بينا ياقلبى" .

كما قدم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فقرتين لمجموعة من أبنائنا من أصحاب الهمم، نتاج ورشة تدريبية علي فنون الموسيقي والغناء والاستعراض بالمركز، بدعم كامل من وزارة الثقافة، تدريب موسيقي وغناء للفنانة أنغام مصطفي، وتدريب فنون شعبية وباليه للفنان إيهاب محيي الدين، والفنانة ياسمين سراج.

ويشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية والرسم والتلوين   .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
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