السبت 24 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 34 حالة جديدة وإصابة 72 بفيروس كورونا فى الوادي الجديد

صورة محافظ الوادي
صورة محافظ الوادي الجديد

أكد البيان رقم 16 بلجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ بتعافي 34 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات التعافي إلي 404 حالة منذ بداية يناير وإصابة 72 حالة جديدة ليصل عدد المصابين إلي 629 حالة وحالة وفاة واحدة بمركز الداخلة ليصل عدد حالات الوفاة إلي 54 حالة حتي الأن 

وتهيب المحافظة بالمواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة والحد من التجمعات في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ونؤكد على ضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات وذلك بمراكز تلقي اللقاح الثلاث بالمحافظة والتي تعمل حتى ١٠ مساء طوال شهر رمضان ، والتسجيل من خلال الموقع الخاص بوزارة الصحة أو على الخط الساخن 153‪35 أو التسجيل في أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.

 وتهيب لجنة إدارة أزمة كورونا بالمواطنين سرعة التوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض والحرص في التعامل مع المخالطين والإلتزام بإجراءات العزل المنزلي. 

وتناشد اللجنة المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية. 

وفي نفس السياق قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد بالمرور على مستشفى الداخلة العام يرافقه الدكتور محمد رشاد مدير مستشفي الداخلة العام، و مدير إدارة الطب العلاجى والدكتور مدير ادارة الطوارئ والسيدة الدكتورة مدير ادارة التمريض للاطمئنان على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى ومدى التزام العاملين بالتواجد فى النوبتجيات الخاصة بهم ومدى توافر الاكسجين والادوية والمستلزمات الطبية بناء على توجيهات معالى الاستاذة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان 

ووجه محروس مديرى مستشفيات الخارجة التخصصى وصدر الخارجة وحميات الخارجة والفرافرة المركزى بالمرور على المستشفيات كل فيما يخصه للتاكد من مدى جاهزيتها والتزام العاملين باماكنهم .

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الوادي الجديد فيروس كورونا وإصابة 72 بتعافي 34 بالإجراءات الإحترازية الكمامة لقاح

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