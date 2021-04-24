السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنهى تعليق لقاح «جونسون أند جونسون»

لقاح جونسون أند
لقاح جونسون أند جونسون

أنهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكوفيد-19.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها ستضيف تحذيرا للإشارة إلى المخاطر المحتملة لجلطات الدم النادرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس ” الفرنسية ،أوصت لجنة خبراء تابعة للسلطات الصحية الأمريكية باستئناف التطعيم في الولايات المتحدة بلقاح "جونسون أند جونسون".

وتأتي التوصية بعد 10 أيام على تعليق استخدام هذا اللقاح، إثر تسجيل حالات تجلطات دموية نادرة.

وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن استخدام اللقاح "موصى به" للبالغين.

وأوصت السلطات الصحية الأمريكية في 13 أبريل بتعليق التطعيم باللقاح المذكور وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون أند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية".

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي 7 ملايين أمريكي تلقوا لقاح "جونسون أند جونسون" حتى الآن.

وكانت إدارة الدواء والغذاء أشارت سابقا إلى أنها لم تكشف عن وجود ارتباط سببي بين هذا اللقاح والجلطات الدموية، فيما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها بدأت دراسة مثل هذه الحالات لدى بعض متلقي اللقاح المذكور في أوروبا، وأن تحقيقا دقيقا سيتم إجراؤه.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

جونسون امريكية الدواء الامريكية جونسون آند جونسون لقاح جونسون اند جونسون الغذاء والدواء الأمريكية الدواء الأمريكية لقاح جونسون الأمريكي

الأكثر قراءة

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

بعد القبض عليه فى «الاختيار 2».. من هو المليونير أحمد عزت ممول اغتيال الشهيد مبروك؟

ننشر أسماء المصابين بحادث انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 24-4-2021 فى مصر

براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للشباب

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس

فقه بني إسرائيل (5) ..ما بعد الموت.. كيف يرى اليهود "الجنة والجحيم"؟

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين