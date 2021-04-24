إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنهى تعليق لقاح «جونسون أند جونسون»

أنهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكوفيد-19.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها ستضيف تحذيرا للإشارة إلى المخاطر المحتملة لجلطات الدم النادرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس ” الفرنسية ،أوصت لجنة خبراء تابعة للسلطات الصحية الأمريكية باستئناف التطعيم في الولايات المتحدة بلقاح "جونسون أند جونسون".

وتأتي التوصية بعد 10 أيام على تعليق استخدام هذا اللقاح، إثر تسجيل حالات تجلطات دموية نادرة.

وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن استخدام اللقاح "موصى به" للبالغين.

وأوصت السلطات الصحية الأمريكية في 13 أبريل بتعليق التطعيم باللقاح المذكور وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون أند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية".

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي 7 ملايين أمريكي تلقوا لقاح "جونسون أند جونسون" حتى الآن.

وكانت إدارة الدواء والغذاء أشارت سابقا إلى أنها لم تكشف عن وجود ارتباط سببي بين هذا اللقاح والجلطات الدموية، فيما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها بدأت دراسة مثل هذه الحالات لدى بعض متلقي اللقاح المذكور في أوروبا، وأن تحقيقا دقيقا سيتم إجراؤه.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.