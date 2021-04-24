رويترز: إصابات كورونا تتجاوز 144.94 مليون حالة عالميًا

أظهر إحصاء لوكالة انباء "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) ، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات.

و أشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

و في ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 570674 31996280

الهند 186920 16263695

البرازيل 383502 14167973

فرنسا 102164 5408606

روسيا 246975 4744961

تركيا 37329 4501382

بريطانيا 127387 4401110

إيطاليا 118357 3920945

إسبانيا 77496‬ ‭3456886‬

ألمانيا 81026 ‬ 3229021

عربيا، جاءت الدول من حيث عدد الإصابات و ترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول و ترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25- العراق 15174 1018321

34- الأردن 8474 697487

39- لبنان 7090 518104

40- المغرب 8976 507938

41- الإمارات 1567 506845

42- السعودية 6878 410191

و أشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة و تصريحات المسؤولين الحكوميين لكل بلد.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.