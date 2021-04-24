السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رويترز: إصابات كورونا تتجاوز 144.94 مليون حالة عالميًا

إصابات كورونا عالميًا
إصابات كورونا عالميًا

أظهر إحصاء لوكالة  انباء "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) ، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات.

 

و أشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

و في ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة   570674    31996280
الهند              186920   16263695
البرازيل          383502    14167973
فرنسا            102164     5408606
روسيا           246975     4744961
تركيا             37329      4501382
بريطانيا         127387      4401110
إيطاليا           118357     3920945
إسبانيا           77496‬      ‭3456886‬
ألمانيا           81026     ‬ 3229021

عربيا، جاءت الدول من حيث عدد الإصابات و ترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول و ترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25- العراق 15174 1018321
34- الأردن 8474   697487
39- لبنان   7090  518104
40- المغرب 8976  507938
41- الإمارات 1567  506845
42- السعودية 6878  410191

و أشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة و تصريحات المسؤولين الحكوميين لكل بلد.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق  فيروس كورونا المستجد  كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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