رويترز: إصابات كورونا تتجاوز 144.94 مليون حالة عالميًا
أظهر إحصاء لوكالة انباء "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) ، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات.
و أشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
و في ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 570674 31996280
الهند 186920 16263695
البرازيل 383502 14167973
فرنسا 102164 5408606
روسيا 246975 4744961
تركيا 37329 4501382
بريطانيا 127387 4401110
إيطاليا 118357 3920945
إسبانيا 77496 3456886
ألمانيا 81026 3229021
عربيا، جاءت الدول من حيث عدد الإصابات و ترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول و ترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25- العراق 15174 1018321
34- الأردن 8474 697487
39- لبنان 7090 518104
40- المغرب 8976 507938
41- الإمارات 1567 506845
42- السعودية 6878 410191
و أشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة و تصريحات المسؤولين الحكوميين لكل بلد.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.