السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 طرب حشيش و ربع كليو شابو بسوهاج

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

أمر المستشار محمود عمر مدير نيابة مركز  المراغة بمحافظة سوهاج بحبس تاجر مخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه  بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجه لكمية من مخدر الهيروين القاتل والشابو القاتل على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدره.

 كما أمرت النيابة بارسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات يفيد بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، من ضبط تاجر المخدرات (محمد.ح. أ)، ٣٣ سنة، عامل مقيم بندر المراغة، و سبق اتهامه فى ٤ قضايا ما بين (اتجار بالمخدرات وتبديد وسرقة وسائل نقل و حيازة أسلحة) يقوم بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءت تمكنت قوات الأمن بضبط 4 طرب لمادة الحشيش المخدر وزن 600 جرام، و55 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 165 جرام، و85 تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن 250 جرام، ومبلغ 13.000 جنيه وهاتف محمول، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٧٤ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز  المراغة.

في ذات السياق تلقى  اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج من ضبط سيدة تتاجر في المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة  الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، والمقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، يفيد بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، ومن ضبط تاجرة المخدرات (ن.ص.أ)، ٢٨  سنة صاحبة كشك مقيمة بقسم ثان سوهاج، تقوم بالاتجار بالمخدرات وضبط بإحرازها عدد ٣ تذاكر لمخدر الهيروين معدة للبيع يزنوا جميعا ١٥ جرام،  و١٤ تذكرة لمخدر الشابو معدة للبيع يزنوا جميعا ٤٥ جرام، وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره ١٥٠ جنيها، وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٣٨٧ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم ثان سوهاج.

قانون الداخلية ترويج تحقيق مصطفي تعاطى المباحث

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