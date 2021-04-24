جيران صاحبة فيديو «الفلوس الحلال»: «عفيفة وشقيانة واسمها رضا»

بعدما تصدرت صاحبة فيديو “الفلوس دي حلال؟ أصل أنا مشقيتش بيها” تريند السوشيال ميديا عقب ظهورها مع مذيع الشارع أحمد رأفت كشف صلاح نافع أحد جيران هذه السيدة بمنطقة ناهيا في كرداسة أن اسمها «رضا محمد جمعة» وتبلغ من العمر 55 عامًا، ومعروفة وسط جيرانها بأنها سيدة بسيطة.

وقال صلاح، لـ«الدستور»، إنها هذه السيدة تعمل بمطعم تقوم فيه بخبز العيش، لافتًا إلى أنه معروف عن السيدة رضا أنها عفيفة ودائمًا (شقيانة) بشهادة جيرانها، مؤكدًا أنه بعد نشر الفيديو كثير من الناس طالبوا مساعدتها، إضافة إلى أن مدير جمعية خيرية وعد بتوفير معاش شهري لها أو أي احتياجات أخرى، لافتًا وأشار إلى أن هذه السيدة لديها إعاقة في ذراعها وكل ما تتمناه أن يتم علاجها، مشيرًا إلى أن لديها 5 أبناء وهى مَن تقوم بالصرف عليهم منذ أن توفي والدهم العام الماضي.



وبث أحمد رأفت فيديو جديد له لمسابقة يحرص على القيام بها يتم من خلالها تقديم هدايا متنوعة للكثير من المارة في الشارع، وهذه المرة قابل رأفت هذه السيدة وبادرها متسائلاً:"إيه اللي إنتي لابساه ده يا حاجة؟ فردت: حجاب، ليقدم لها هدية مالية، لكن رد السيدة كان صادمًا لرأفت ولفريق العمل عندما قالت: «آخذ الفلوس..إنت بتتكلم جد طب هىّ حلال؟»، ليرد رأفت: «أيوة حلال.. مش هتكون حلال ليه؟»، لترد السيدة فورًا: «علشان أنا ما شقتش بيهم».

وعن كواليس تصوير الفيديو، قال في تصريحات صحفية: «الفيديو كان نوع من الدعاية لإحدى الشركات، وكان قبل شهر رمضان بأربعة أيام، والست صدمتنا بردها ورفضها الحصول على الأموال في البداية لولا تدخل مديرها الذي كان يشاهد عملية التصوير، فنحن نسجل مع السيدة ضاعفنا قيمة الجائزة فور اكتشفنا أنها أرملة وتقوم بتربية الأطفال».

وواصل رأفت: «السيدة كانت لا تعلم أن هناك ما يسمي بالمسابقات أو الهبة التي يفوز بها الكثير» وعن ردة الفعل، قال: «ردة الفعل كبيرة جداً هناك عدد كبير من رجال الأعمال يحاولون الوصول إلى السيدة التي لا نعلم عنها أي شئ حتى الآن، ونسعى للوصول لها بأي شكل من الأشكال».

واختتم حديثه: «ما حدث خلال 24 ساعة فقط من بث الفيديو هو توفيق من الله عز وجل بجانب جهد وتعب فريق العمل بشكل كامل.. الحمدلله ربنا جعلنا سبب أن نتواجد في طريق هذه السيدة».