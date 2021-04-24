السبت 24 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعلن تسجيل 5962 مريضًا بكورونا فى العناية المركزة

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 5962 مصابا بكورونا في وحدات العناية المركزة، بواقع أقل بـ19 مريضا عن اليوم السابق، فيما تستعد البلاد للخروج من العزل العام الذي فرضته للمرة الثالثة.

وأشارت المعطيات الحكومية إلى انخفاض العدد الإجمالي للمصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفيات لليوم الرابع على التوالي بواقع 196 ليصل الإجمالي إلى 30438.

وسجلت فرنسا 32340 إصابة جديدة بزيادة قدرها 4.15% مقارنة بيوم الجمعة الماضي، وهي أدنى زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس الماضي.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، إنه "يبدو أن البلاد تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من تفشي الفيروس".

وأضاف: "البلاد سترفع القيود المفروضة على التنقلات الداخلية اعتبارا من الثالث من مايو المقبل، لكن سيظل حظر التجول من السابعة مساء ساري المفعول لحين السيطرة على الوباء".

و أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، أن بلاده تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يبدو واضحا في انخفاض انتشار العدوى طيلة 10 أيام.

وقال كاستيكس، في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24"،  إن فرنسا بلغت أيضا ذروة حالات العلاج في المستشفيات.

كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على دخول المسافرين من الهند لمكافحة الطفرة الجديدة من فيروس كورونا.

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