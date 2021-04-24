المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع الهند اعتبارًا من اليوم

قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم.

وقال المكتب الوطني للمطارات بالمغرب - في بيان - إن قرار تعليق الرحلات مع الهند يدخل اعتبارا من (24 أبريل) وإلى إشعار آخر.

وكانت دول عدة أعلنت تعليق الرحلات مع الهند، بعد تفاقم الوضع الوبائي بها وظهور سلالة هندية لفيروس كورونا أثارت قلق العالم.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، انخفاضا من 699 أمس.

وسجلت الوزارة المغربية أيضا 7 وفيات جديدة جراء الفيروس، انخفاضا من 10 وفيات في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في المغرب منذ بدء انتشار الوباء إلى 507 آلاف و938 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 8976 حالة.

وتعافت 520 حالة من الفيروس يوم الخميس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 493 ألفا و873 حالة.

وتسلم المغرب 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس، الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.