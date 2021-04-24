السبت 24 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إصابة 18 شخصا إثر انقلاب أتوبيس ركاب جنوب البحر الأحمر (صور)

انقلاب أتوبيس ركاب
انقلاب أتوبيس ركاب

 أصيب منذ قليل 18 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب جنوبي محافظة البحر الأحمر، وتحديدًا بمنطقة برانيس بين مدينتي حلايب وشلاتين، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي. 

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس نقل ركاب، بمنطقة برانيس جنوبي المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف نحو موقع الحادث، وإخطار الجهات المختصة لتحرير المحضر اللازم وإجراء المعاينة لموقع الحادث. 

وأكد مصدر طبي خاص لـ"الدستور"، أنه تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين وانتشال الجثث إن وجِدْ، مؤكدًا أنه تجري عملية نقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزي، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

انقلاب أتوبيس ركاب
انقلاب أتوبيس ركاب
انقلاب أتوبيس ركاب
انقلاب أتوبيس ركاب
انقلاب أتوبيس ركاب
انقلاب أتوبيس ركاب
انقلاب أتوبيس ركاب
انقلاب أتوبيس ركاب

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